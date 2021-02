Super Mario Draghi, in una via di Barcellona il murale di TvBoy sul presidente incaricato

Pubblicità

Pubblicità

Lo street artist palermitano che dileggia i potenti torna a dire la sua tramite murales sulla situazione politica italiana. Questa volta, però, mettendoci speranza per una svolta. Si intitola “Super Mario Draghi” l’ultima installazione urbana di Salvatore Benintende, in arte TvBoy, ovvero il più Neopop degli artisti italiani di strada. E questa volta gioco-forza è protagonista il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, raffigurato in una via di Barcellona nei panni di Super Mario Bros, ovvero l’idraulico protagonista dei principali videogame della Nintendo. Un alter ego ludico per rappresentare l’ex presidente della Banca centrale europea come una persona indaffaratissima e velocissima, un po’ come il protagonista italiano disegnato da Shigeru Miyamoto per l’azienda di videogame. E non a caso Draghi, il cui soprannome è davvero “Super Mario”, è stato rappresentato accanto a un tubo che perde acqua dipinto col tricolore verde, bianco e rosso.

Tutti gli uomini di SuperMario: da Scannapieco, a Panetta, fino a Colao, ecco la mappa dei Draghi boys di Roberto Petrini 03 Febbraio 2021

Non è la prima volta che TvBoy parla artisticamente attraverso immagini politiche. Recentemente l’artista ha rappresentato il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden nei panni del Rocky Balboa di Sylvester Stallone. Sul fronte italiano fece scandalo nel 2018 il murales in cui l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini baciava Luigi Di Maio, allora suo alleato di governo, parodia del “Bacio fraterno” tra Leonid Brezhnev e Erich Honeck. Opera cancellata dal Comune di Roma. A Palermo, invece, è ancora ben visibile vicino piazza Marina l’immagine di Giovanni Falcone e la scritta “È tempo di andare avanti”, risalente allo scorso maggio.

Proprio quest’anno TvBoy entra nel suo venticinquesimo anno da writer, partita nel 1996, quando si è avvicinato al mondo dei graffiti “grazie – ricorda – a degli americani incontrati a Milano. Ma è dopo che mi sono trasferito nel 2004 a Barcellona che ho trovato un mio lessico incentrato sulla contemporaneità”.

Palermo, l’opera di TvBoy su Falcone con la scritta “E’ tempo di andare avanti” di VASSIKY SORTINO 23 Maggio 2020

Anche per “Super Mario Draghi” Salvatore si è fatto accompagnare dal suo team, formato da un fotografo e un videomaker, che hanno il compito di documentare, in caso di censura dell’immagine, l’originalità dell’opera. Per chi volesse acquistarla, la litografia col Mario Draghi idraulico firmata TvBoy, è già in vendita sul sito dell’artista a 199 euro in formato quadrato 50 per 50.





Go to Source

Tweet Share Pinterest