Super Paltrinieri anche nel nuoto di fondo: è bronzo nella 10 chilometri

Gregorio Paltrinieri è medaglia di bronzo nella 10 chilometri in acque libere ai giochi olimpici di Tokyo 2020. L’oro è andato al tedesco Florian Wellbrock, l’argento all’ungherese Kristof Rasovszky. Paltrinieri, che ha da poco sconfitto la mononucleosi, aveva già ottenuto l’argento negli 800 metri stile libero. Solo in tre al mondo sono riusciti a prendere una medaglia sia in vasca che in acque libere.

“Sono contento, è stato il massimo che potevo fare. E’ la giusta ricompensa dopo questi due mesi di inferno”, dice Paltrinieri dopo la gara. “Vado via da qua con due medaglie e posso ritenermi soddisfatto. Non erano questi i piani, ma per come si sono messe le cose sono contento”, spiega il campione. “C’è stata un’alternanza di emozioni in questo campionato. Non sono arrivato in forma, non vedevo l’ora che tutto questo finisse per metterci una pietra sola. Ma adesso posso dire di ritenermi soddisfatto: quello che potevo fare l’ho fatto”.