Superlega, il no dei giocatori. Herrera: “Così svaniscono i sogni dei tifosi”

La reazione del mondo del calcio è netta. Sdegno e rabbia si alternano a irritazione e risentimento. Il mondo del pallone ripudia i 12 club ribelli che hanno dato vita alla Superlega. “Mi sono innamorato del calcio popolare, del calcio dei tifosi, con il sogno di vedere la squadra del mio cuore sfidare i più grandi – twitta Ander Herrera, centrocampista spagnolo del Psg -. Se questo progetto della Superlega proseguirà, questo sogno è destinato a finire. Il desiderio dei tifosi delle squadre che non sono ai vertici di vedere i loro team battere sul campo i più grandi, è spento”. Un tweet che ha subito ricevuto i like di molti colleghi, tra questi i laziali Reina e Luis Alberto che a sua volta ha ritweetato con l’emoticon degli applausi.

La rabbia di Özil e Podolski

E sulla stessa linea i post di altri giocatori. Mesut Özil, attuale centrocampista del Fenerbahçe, ma ex di Real Madrid e Arsenal: “I bambini crescono sognando di vincere la Coppa del Mondo e la Champions League, non una Super League. Il divertimento delle grandi partite è che avvengono solo una o due volte all’anno, non ogni settimana. Davvero difficile da capire per tutti gli appassionati di calcio là fuori…”. Anche Lukas Podolski non le manda a dire: “La Superlega è un insulto verso quello in cui credo: il calcio è felicità, liberta, passione, tifosi ed è per tutti. Questo progetto mi disgusta – dice l’ex Arsenal e Bayern Monaco -, non è giusto e sono veramente contrariato di vedere coinvolti club di cui ho fatto parte. Dobbiamo combattere tutto questo”.

Gary Neville: “Far retrocedere i club ribelli”

Gary Neville, ex terzino e icona del Manchester United, attacca: “Una vergogna assoluta, sono disgustato. E’ pura avidità, i proprietari di questi club (le 6 società inglesi, fondatrici della Superlega, ndr) sono degli impostori, anche quelli dello United per il quale faccio il tifo da 40 anni. Non hanno nulla a che fare con il calcio in questo paese, dove c’è una storia lunga 100 anni di tifosi che hanno vissuto e amato i loro club. Bisogna penalizzare questi club, subito. Farli retrocedere e togliere loro tutti i soldi. Davvero bisogna colpirli”.

Il tweet di Klopp del 2019 e la protesta dei tifosi

In tempi non sospetti, quando la Superlega era solo un’idea di pochi, Jurgen Klopp, attuale allenatore del Liverpool, uno dei club ribelli, rimandò al mittente il progetto: “Per me la Champions League è la Super League, in cui non si finisce sempre per giocare contro le stesse squadre … Perché dovremmo creare un sistema in cui il Liverpool affronta il Real Madrid per 10 anni consecutivi?”. Chissà come la pensa adesso il tecnico dei Reds. Intanto i tifosi hanno già fatto capire da che parte stanno: gli Spion Kop 1906, uno dei più importanti gruppi della tifoseria del Liverpool, hanno annunciato che rimuoveranno le proprie bandiere dalla The Kop, la storica curva dei supporter del Liverpool nello stadio di Anfield, per protesta contro il progetto della Superlega. “Sentiamo che non possiamo più dare il nostro sostegno a un club che mette l’avidità finanziaria davanti all’integrità del gioco”, hanno annunciato in un tweet i tifosi del club inglese.

L’indignazione di Boniek

“Qualcuno sta facendo una brutta figura, per non dire altro”. Il tweet dell’ex juventino e attuale presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek. Il Porto se ne tira fuori, parola del presidente Jorge Nuno Pinto da Costa: “Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club – spiega -, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la Nba. La Federcalcio portoghese è contro a questo progetto, e come parte dell’Uefa non possiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della Uefa. Per noi – dice ancora Pinto da Costa – gli unici eventi ufficiali sono quelli sotto l’egida dell’Uefa, vogliamo continuare a giocare in Champions League e vogliamo continuare a farlo nei prossimi anni. Siamo dall’altro lato, come il Bayern, l’Ajax o il PSG. Se siamo dentro alla Uefa, non possiamo seguire chi vuole andare via”.

Il sindaco giocatori: “Usati come leva nella trattativa”

Anche la Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori, dalla sua sede olandese si schiera contro la Superlega. Duro il comunicato: “La decisione dei 12 club lascia i giocatori e i loro sindacati con molte preoccupazioni e domande sul suo impatto: non solo sul tessuto e sull’identità culturale del calcio, ma anche più concretamente sulle loro carriere. Il calcio è costruito sul suo patrimonio sociale e culturale unico, sul rapporto ineguagliabile con i suoi tifosi. Una cooperazione sana e solidale a livello nazionale e internazionale è fondamentale. Una nuova competizione che minacci questo principio potrebbe causare danni irreparabili. La potenziale rottura è conseguenza di una governance in cui alcuni hanno goduto di poteri sproporzionati, mentre la maggior parte degli altri, compreso chi sta nel cuore dello sport – i giocatori ma anche i tifosi – sono ampiamente trascurati. Le minacce di una competizione separata e le successive concessioni per riformare il calcio europeo hanno sostituito per anni le discussioni trasparenti. I calciatori continuano a essere usati come risorsa e leva in questi negoziati. Questo è inaccettabile per Fifpro, per le nostre 64 associazioni sindacali nazionali epr i 60 mila calciatori che rappresentiamo. Ci opporremo con forza a misure che, da entrambe le parti, violino i diritti dei calciatori, come l’esclusione dalle loro

squadre nazionali. Nell’interesse dei giocatori e dell’intero settore, ci impegniamo a lavorare con tutte le parti interessate per scelte a sostegno di tutte le categorie e a riparazione dei danni fatti”.





