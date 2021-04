Superlega, la Federcalcio approva la norma: “Chi aderisce è fuori dal campionato”

Pubblicità

Chi aderisce alla Superlega sarà escluso dai campionati nazionali. La Figc passa al contrattacco e vara una norma che impedisce l’iscrizione ai tornei nazionali per i club che parteciperanno a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa.

Gravina: ”Sorpreso da Boris Johnson”

Al termine del Consiglio federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ufficializzato la nuova regola: ”Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione. Sulla questione Superlega sono stato da subito sintonizzato con Ceferin. Ci trovavamo già a Montreux, insieme a Boban, e il presidente in pochissimo tempo ha coinvolto tutte le forze politiche interessate. Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma si riferisce alle licenze nazionali. E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato”. Il numero uno della Figc ha poi spiegato che ”chi ha interpretato la Superlega come un atto di debolezza da parte di alcune società che vivono un momento di difficoltà economica e insurrezione nel sistema calcio, sbaglia. Sicuramente, è un tema delicato da approfondire”. Gravina poi commenta la reazione del primo ministro britannico, Boris Johnson: ”Mi ha sorpreso il comportamento, si è rivolto ai tifosi, i quali hanno raccolto l’appello. Nel nostro Paese il consumatore finale è tenuto ai margini, è un sincronismo che funziona poco ed è necessaria una rivoluzione a riguardo”.

“Spese solo se con garanzie”

“Non ci possiamo più permettere di avere la politica dei costi fuori controllo, per questo ho chiesto la possibilità dalla stagione 2021/22 di non superare l’80% dei costi rapportati al monte ricavi” ha spiegato Gravina illustrando le misure affrontate in consiglio federale nell’ambito della revisione e dell’aggiornamento dei criteri relativi alle licenze nazionali per poter ottenere l’iscrizione ai prossimi campionati. “Questo non significa bloccare l’economia di mercato, ma chi vuole spendere di più deve mettere a disposizione del sistema una garanzia fideiussoria che certifichi la sua possibilità di spendere”. Il presidente della Figc ha poi parlato dell’ad dell’Inter Beppe Marotta, che “è stato votato ed è consigliere federale. Qui c’è da fare una considerazione di tipo personale in collegamento alla Lega che lo ha votato”. Nel sottolineare che “è qualcosa che è nell’ambito della competenza dei rapporti con la Lega di A”, Gravina ha anche rimarcato: “Capisco e condivido quello che dice Marotta, ma c’è un passaggio da considerare, non possiamo pensare alla riforma essendo spettatori, riguarda ciascuno di noi e tutte le componenti devo pensare di dover fare qualche rinuncia, tutti dobbiamo dare nostro contributo e rinunciare a qualcosa”.

Stop alle proprietà multiple

La norma anti-Superlega non è stata l’unico tema approfondito durante l’assemblea. Gravina infatti annuncia un’altra importante novità: ”Abbiamo voluto una modifica regolamentare importante, non sarà più consentita la multiproprietà nel mondo del calcio, nel mondo professionistico o nel mondo dilettantistico, salvaguardando i diritti già acquisiti”. Dunque, su proposta del presidente federale, il Consiglio ha deliberato di vietare le plurime partecipazioni di controllo da parte di un medesimo soggetto in ambito professionistico, anche nell’ipotesi in cui una società dilettantistica, controllata da un soggetto impegnato come socio di controllo nel professionismo, salga in Serie C.

”Playoff in Premier, sia da stimolo”

Altro tema caldo quello della riforma dei campionati e la possibile introduzione di playoff e playout in Serie A. Gravina da diverso tempo preme su questo tasto, ora sembra che anche in Inghilterra ci siano i primi segnali di apertura: ” Non è un mistero la mia idea su playoff e playout, ora che ci sta pensando anche la Premier è diventata di moda – dice il presidente federale -. Nessuno è profeta in patria, ma spero serva da stimolo per le riflessioni nel nostro mondo”. A tal proposito Gravina vuole spingere il piede sull’acceleratore: ”Non possiamo perdere un ulteriore anno, serve un primo step con l’approvazione da parte delle componenti entro il prossimo 30 maggio, in modo da essere varata per intero entro la stagione 2021/22”.

”Chiesto pubblico per finale di Coppa Italia”

Nel giorno del ritorno in zona gialla per molte Regioni italiane, Gravina ha affrontato anche il tema del pubblico. Ottenuto l’ok per la presenza dei tifosi all’Olimpico di Roma nelle partite dell’Europeo, l’auspicio ora è quello di chiudere la stagione dando un bel segnale: ”Abbiamo presentato una richiesta alla sottosegretaria allo sport Vezzali, insieme alla Lega Serie A, per far accedere una parte di pubblico negli eventi importanti del mese di maggio come la finale di Coppa Italia”. La sfida tra Atalanta e Juventus si giocherà il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.





