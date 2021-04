Superlega, Leeds in campo con la maglia “Il calcio è per i tifosi”. Insultati all’arrivo i giocatori del Liverpool

Il primo match di Premier League giocato dopo lo strappo della Superlega ha provocato alcune conseguenze per certi versi prevedibili. I tifosi del Leeds hanno infatti accolto con fischi e insulti il Liverpool, che è uno dei 12 club ad aver partecipato all’iniziativa, al momento dell’ingresso nello stadio di Elland Road, che ospita il match tra la formazione allenata da Marcelo Bielsa e i Reds.

Superlega calcio, domande e risposte: come sarà, chi gioca, cosa può succedere 19 Aprile 2021

Anche i tifosi del Liverpool stanno manifestando il loro disappunto in città, mentre i giocatori del Leeds sono scesi in campo con la maglietta “Champions? Earn it”, un invito a guadagnare sul campo la partecipazione alla massima competizione continentale.

“Champions League? Guadagnatela”

Klopp: “La gente non è felice, la capisco”

Ad allinearsi ai sentimenti contrastanti è Jurgen Klopp, manager del Liverpool. L’allenatore tedesco è il primo tesserato di uno dei sei club inglesi coinvolti nel nuovo torneo a schierarsi apertamente contro la Superlega, dopo essersi già opposto all’idea in un’intervista del 2019: “Non ho cambiato la mia opinione. La gente non è felice e posso capire perché, anche se non posso dire molto di più. Non siamo stati coinvolti in questo progetto, né io, né i giocatori, Non ci resta che attendere sviluppi”.