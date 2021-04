Svizzera, l’annuncio di Postfinance: “Cercasi manager, meglio se donna. Sono più sensibili ai cambiamenti”

Pubblicità

Postfinance, il servizio finanziario della Posta svizzera, oltre che il quinto istituto bancario elvetico in ordine di importanza, cerca per il ruolo di Head of Corporate Development, una figura di manager che sia nella misura del possibile femminile. Questo per specifico desiderio di Gabriela Länger, che a Postfinance guida un team di oltre 100 persone, denominato “Strategy & transformation”. Un team che si occupa, in sostanza, del personale e della logistica.

Cinquant’anni, laurea in psicologia ed economia aziendale, la Länger, che viene da un’esperienza di responsabile del personale ad FFS Cargo, il servizio merci delle Ferrovie Federali Svizzere, sembra intenzionata a trasformare il suo settore in una “No Man’s land”, ha scritto maliziosamente il portale di notizie economiche, Inside Paradeplatz. “Le donne- ha detto infatti la top manager -sono sensibili ai cambiamenti e alle novità. Più degli uomini”. “Le donne- ha rincarato -sono dirigenti di prima classe, gli uomini di seconda classe”.

Parole che danno un vero e proprio scossone a un mondo del lavoro, quello elvetico, dove solo grazie a una legge del 2019, le imprese con oltre 250 dipendenti sono obbligate ad impiegare un 20% minimo di “quote rosa” tra i quadri. Altro tasto dolente quello degli stipendi, come ha accertato l’Ufficio Federale di Statistica: il 60% di quelli inferiori ai 3500 euro sono corrisposti a donne, mentre l’80% di quelli superiori ai 15 mila euro se li beccano degli uomini. Da rilevare che, anche a livello di quadri, le donne non se la passano meglio, guadagnando il 18,7% in meno dei loro colleghi maschi. Alla luce di questi dati si può, quindi, affermare che, con la sua ricerca a tutti i costi di una manager donna, Gabriela Länger tenda a rompere uno schema consolidato.

“Tuttavia- commenta a Repubblica l’economista dell’Università di Friburgo, Sergio Rossi -questa volta la discriminazione di genere colpisce gli uomini, mentre solitamente avviene il contrario. È verosimile che la presenza femminile nei consigli di amministrazione e nella direzione delle imprese favorisca la creatività e aumenti, pure, il grado di sensibilità delle scelte imprenditoriali, ma non bisogna cadere negli stereotipi”. Come dire che siamo di fronte a un maschilismo al contrario. “Mettiamola così: numerose donne che hanno fatto carriera hanno adottato, per scelta o per necessità, degli atteggiamenti molto maschili nel mondo del lavoro. Si tratta di una osservazione che deve fare riflettere tutti i portatori di interesse, per fare in modo che le attività economiche siano maggiormente orientate al bene comune”.





