Svizzera, “Niente test anti-Covid gratuiti ai frontalieri. Fateli pagare all’Italia”

Pubblicità

Pubblicità

Nel Canton Ticino la guerra dichiarata da anni dalla destra – in particolare dai leghisti locali – ai 70 mila frontalieri italiani, accusati di portare via il lavoro ai residenti, si è arricchita di un nuovo elemento, auspice il coronavirus. Per combattere il quale il Governo Federale finanzia, da lunedì della scorsa settimana, la distribuzione di tamponi rapidi da effettuare nelle farmacie. Tamponi prodotti dalla Roche che, per inciso, ha già esaurito le scorte, tanta è stata la richiesta. Come si entra in possesso del tampone? Si presenta la tessera sanitaria e si ha diritto a un set di 5 test gratuiti al mese. Da impiegare, ad esempio, prima di incontrare degli estranei, così da evitare, nella misura del possibile, di infettarli. A pagare il conto è la Confederazione, che ha incluso nella possibilità di far capo ai tamponi gratuiti i lavoratori frontalieri. Oltre 300 mila persone se agli italiani si aggiungono i francesi, i tedeschi e gli austriaci. Chi non è d’accordo, guarda caso, è la Lega dei Ticinesi, di cui proprio quest’anno ricorre il trentesimo anniversario di fondazione.

Il ponte del sushi: come in un libro di Le Carré le consegne clandestine sul confine che divide Svizzera e Italia di Franco Zantonelli 30 Gennaio 2021

Lorenzo Quadri, per anni, stretto collaboratore del leader storico del movimento, Giuliano Bignasca, scomparso nel 2013, oggi deputato al Parlamento federale a Berna e assessore al Comune di Lugano, ha espresso il proprio disappunto nei confronti della gratuità dei tamponi ai frontalieri. “Non si capisce – ha detto l’esponente della Lega al portale Ticinonline – perché dovremmo pagarli noi. Che vengano fatturati al Belpaese”. “Non è importante chi li paga, quello che è importante è di poterli fare”, replica, a Repubblica, Federico Tamò, portavoce dell’Ordine dei Farmacisti del Canton Ticino. Il quale poi aggiunge che “se quotidianamente entrano 70 mila persone in Ticino, per lavorare, è giusto che usufruiscano degli strumenti per poter arginare questa pandemia”.

Svizzera, in nave da crociera sul lago per farsi vaccinare di Franco Zantonelli 03 Febbraio 2021

Fatto sta che la pandemia, che poteva essere un motivo di ritrovata unità tra Canton Ticino e Italia, non ha fatto altro che aumentare i dissapori. Un altro leghista della prima ora, Norman Gobbi, ministro cantonale dell’Interno, insieme all’onnipresente Lorenzo Quadri ha fatto pressione inutilmente per settimane, sul Governo di Berna, perchè chiudesse alcuni valichi secondari con l’Italia, attraverso i quali riteneva, presumibilmente, che il COVID potesse entrare impunemente, con la complicità dei frontalieri, trasformati loro malgrado in incolpevoli untori.

Covid, in Svizzera rintocchi di campane per gli oltre 9mila morti. Tutti gli errori del paese big dei farmaci di Franco Zantonelli 05 Marzo 2021

Va detto, infine, che domenica prossima si terranno le elezioni comunali nel Canton Ticino, dove la Lega è il partito di maggioranza relativa. Vuoi mettere che, a ridosso del voto, si perdesse un’occasione per dargli al frontaliere?





Go to Source

Tweet Share Pinterest