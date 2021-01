Sydney: il ‘parto maschile’ del cavalluccio marino ripreso dalle telecamere

Pubblicità

Le telecamere del Sea Life Sydney Aquarium hanno immortalato il momento del parto maschile di un cavalluccio marino di White, anche conosciuto come Hippocampo di Sydney, nella nursery dell’acquario. L’esemplare ha dato alla luce decine e decine di piccoli non più grandi di un chicco di riso. Il maschio della specie – elencata come a rischio di estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) – può partorire fino a cento cavallucci marini alla volta attraverso una sacca addominale. Al termine della gestazione, che può durare dalle 4 alle 6 settimane, iniziano le contrazioni muscolari che permettono il cosidetto ‘parto maschile’. E’ la femmina infatti che mette le uova nel marsupio del maschio dove vengono fecondate. Il Sea Life Sydney Aquarium ha spiegato che una volta cresciuti, i piccoli di cavalluccio marino saranno rilasciati in natura nel periodo che va da aprile a maggio.





