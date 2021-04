Taiwan: almeno 36 morti in deragliamento, si teme una strage

IL DERAGLIAMENTO di un treno all’interno di un tunnel, avvenuto questa mattina nella parte orientale di Taiwan, ha causato dozzine di vittime e alcune decine di feriti. “Sono 36 le persone che non mostrano segni di vita”, ha riferito in un comunicato il Centro operativo centrale di emergenza, aggiungendo che i soccorritori sono al lavoro per raggiungere quattro vagoni all’interno della galleria che è gravemente danneggiata e di difficile accesso.

(afp)

Secondo una prima stima, sono almeno 61 feriti gravi trasportati in ospedale e almeno 72 le persone sono ancora intrappolate nelle carrozze del treno espresso Taroko, deragliato con oltre 350 persone a bordo. Lo ha riferito la polizia ferroviaria. Nell’incidente, avvenuto in una galleria nei pressi della città di Hualie, i feriti sono stati ricoverati in cinque ospedali nei pressi.

Il disastro è avvenuto alle 9.28 del mattino, ora locale (in piena notte italiana): sul posto si trovano venti ambulanze ed è stata creata una task force per indagare sulle cause. Immagini pubblicate da un sito web di Hualien mostrano i soccorritori all’opera per portare in sicurezza i passeggeri delle carrozze che si trovano fuori dal tunnel. Almeno ottanta persone sono state salvate, mentre le carrozze all’interno del tunnel sono di difficile accesso. “Continueremo a fare tutto ciò che possiamo per garantire la sicurezza in seguito a questo straziante incidente”, ha scritto su Twitter la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen.

L’incidente ferroviario, il più grave a Taiwan negli ultimi tre decenni, avviene in coincidenza del primo giorno di festività della Festa della Pulitura delle Tombe, che si estende per quattro giorni. L’ultimo grave incidente ferroviario sull’isola risale al 2018, quando nel nord-est morirono 18 persone altre 175 rimasero ferite.