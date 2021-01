Tamponi rapidi, come usarli senza errori

Pubblicità

Un tampone rapido prima di andare a trovare gli anziani genitori, prima di tornare fisicamente al lavoro, o ad andare a pranzo con un’amica. Tamponi rapidi che tra l’altro dal 15 gennaio sono stati inclusi anche nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute sul monitoraggio dei contagi. Ma quanto sono affidabili questi tamponi? Quando vanno fatti? Quelli di ultima generazione sono più o meno sensibili? E quelli fai-da-te che si trovano anche in farmacia sono sicuri?

Come si esegue

Sia il test molecolare (con la metodica Rt-Pcr), considerato il più affidabile, che il tampone rapido si eseguono con un prelievo naso-faringeo ma nel primo caso servono due tamponi (uno nel naso/faringe e uno in bocca) mentre per i test rapidi di nuova generazione si infila un tampone (che assomiglia a un cotton fioc) nel naso del paziente, prelevando campioni di muco all’interno della cavità nasale. Quello che cambia è la ‘lettura’ del campione in laboratorio. Nel caso del molecolare, il campione viene trattato con dei reagenti chimici e con macchinari che amplificano la quantità del materiale genetico presente, rendendo possibile individuare l’eventuale presenza del Coronavirus. Nel caso dei tamponi rapidi, invece, in fase di analisi non si cerca direttamente il Coronavirus bensì gli antigeni, proteine estranee presenti nel nostro corpo in caso di un’infezione, che provocano una risposta del sistema immunitario.

Un’altra differenza sta nei tempi di risposta. Per il test molecolare servono alcune ore di laboratorio anche se spesso le attese possono durare diversi giorni se c’è molta richiesta. Il test antigenico, invece, è più rapido: basta circa un quarto d’ora per avere il risultato.

Tre ‘generazioni’ di tampone rapido

Attualmente esistono tre generazioni di tamponi rapidi caratterizzati da una sensibilità e specificità diversa. “Quelli di prima generazione – spiega Paolo D’Ancona, medico epidemiologo specialista in Malattie infettive all’Istituto superiore di Sanità – funzionano come i test di gravidanza a lettura ottica (flusso laterale); la seconda generazione di tamponi è quella a immunofluorescenza che viene letta da piccoli apparecchi portatili in laboratorio o in farmacia e poi ci sono quelli di terza generazione che, pur essendo letti da questi apparecchi portatili, sono a Immunofluorescenza ma con lettura in microfluidica e sembrano mostrare una sensibilità e specificità simili a quelle dei test molecolari in Pcr”. A patto che vengano effettuati nel momento corretto: “Se questi test vengono fatti troppo tempo prima o dopo rispetto all’insorgenza dei sintomi ci potrebbe essere un risultato negativo non del tutto affidabile”, chiarisce D’Ancona. Il Ministero della salute ribadisce, comunque, che i test di terza generazione (che hanno un prezzo stimato intorno a 50 euro) sembrano mostrare risultati sovrapponibili a quelli molecolari in Pcr, specialmente se utilizzati entro la prima settimana di infezione.

Quanto sono affidabili

Ci si può fidare dei risultati di un test rapido? “Tutto dipende dalla sensibilità del tampone, che è la capacità di identificare i soggetti ammalati, e dalla sua specificità, cioè la capacità di individuare soggetti sani e non dare falsi positivi”, precisa Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova che aggiunge: “Attualmente la maggior parte di questi test ha una sensibilità dell’85% e una specificità del 98% e la possibilità di errore, cioè di un falso negativo è del 15%”.

Quando è utile il tampone rapido

Non c’è dubbio che il tampone rapido sia uno strumento molto utile nella lotta contro il Covid-19, poiché il suo scopo principale è quello di intercettare, e quindi isolare, i casi fortemente sospetti. Ma va usato nel modo giusto. “I tamponi rapidi – risponde Viola – sono utili nelle situazioni in cui c’è una grande circolazione di persone, come per esempio in un’azienda o in una scuola dove è opportuno fare uno screening continuo ogni 15 giorni per tenere sotto controllo il contagio e poter adottare misure di controllo il più rapidamente possibile”. Il tampone rapido può essere utile anche quando arriva un paziente in ospedale e i medici hanno bisogno di una risposta rapida per sapere in quale reparto mandarlo: “Ma non per i medici e gli operatori sanitari perché, per il loro lavoro, non si può correre il rischio di un falso negativo, quindi serve il tampone molecolare”, avverte Viola.

Dopo il week-end

Può accadere che, soprattutto tra i giovani, dopo un week-end trascorso in compagnia e magari uscendo un po’ di più, sorga il timore di un possibile contagio. Fare il tampone il lunedì mattina come ‘prova’ che sia tutto a posto serve? “E’ troppo presto – risponde Viola – non possiamo sentirci sicuri se un tampone fatto il lunedì risulta negativo perché magari il virus sti sta ancora replicando e non ha raggiunto quel livello tale da essere identificato attraverso il test. Prima di farlo bisogna aspettare almeno 5 giorni”. Quindi, il tampone rapido non va usato per togliersi il dubbio e soprattutto non va considerato un via libera che ci autorizza a non portare la mascherina, ad abbracciare gli altri e così via perché potrebbero esserci dei falsi negativi.

Se la carica virale è bassa

“Se si ha il dubbio di essere stato in contatto con una persona positiva o che presentava dei sintomi, senza la protezione della mascherina e il distanziamento sociale – prosegue la patologa – sarebbe meglio fare il tampone molecolare perchè quello rapido è meno sensibile e se la concentrazione virale non è abbastanza alta potrebbe non dare positività”. Insomma, esiste la possibilità di falsi negativi, ma l’esperta aggiunge: “Se il test antigenico non riesce a rilevare la carica batterica bassa, il soggetto potrebbe non essere contagioso e questo mi fa supporre che anche se si trattasse di un falso negativo le conseguenze non sarebbero poi così preoccupanti”.

Tampone positivo o negativo: cosa significa?

Ma come regolarsi in caso di tampone rapido positivo? “Se si tratta di un soggetto sintomatico e la circolazione del virus è elevata – spiega D’Ancona – il tampone presumibilmente è realmente positivo e non serve una conferma. Se, invece, il soggetto è asintomatico e non ha avuto contatti con positivi, allora serve un test di conferma molecolare”.

Kit fai da te: non sono autorizzati

Online su diversi siti e piattaforme di shopping si parla tanto in questi giorni di tamponi nasali con kit fai-da-te reperibili sia in farmacia che su internet e addirittura in tabaccheria e dal ferramenta, come denunciato da Federfarma Como. Di cosa si tratta? “In realtà – chiarisce l’esperto dell’Iss – i tamponi rapidi sono autorizzati solo per l’utilizzo da parte di operatori sanitari. Anche quelli venduti da alcune farmacie online non sono destinati al fai-da-te tant’è vero che in molti casi viene richiesta una copia del documento di identità oppure un’autodichiarazione che possa dimostrare che l’acquisto viene effettuato da un sanitario. Insomma, i test in autodiagnosi come quelli per la gravidanza non sono attualmente autorizzati in Italia”. Eppure, online il tam tam è alto e la regione Veneto ha fatto partire una sperimentazione sui tamponi in auto-somministrazione, guidata da Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie venete e vicepresidente dei microbiologi italiani, sperimentazione conclusa ma i cui dati non sono ancora noti. Al momento, comunque, è possibile effettuare tamponi rapidi presso laboratori privati, a pagamento, con o senza prescrizione del medico, mentre alcune farmacie distribuiscono kit gratuiti messi a disposizione dal servizio sanitario regionale.

I rischi dell’auto-somministrazione

Al momento soltanto i tamponi rapidi di prima generazione (pur non essendo autorizzati per il fai-da-te) si potrebbero ‘leggere’ anche da soli perché funzionano in modo analogo ai test di gravidanza e non serve un dispositivo per analizzare i risultati. Ma c’è un problema di prelievo del campione: “Il tampone va eseguito da qualcuno che sappia farlo perché ci si può fare male o prelevare poco materiale biologico – spiega dichiara Viola – inoltre, non sono tanto favorevole all’approccio fai-da-te perché sfugge un po’ al controllo. E’ importante, invece, che chi ha dei dubbi si rivolga al proprio medico che decide se è il caso o meno di indirizzarlo al test”. L’auto-somministrazione pone anche un problema di natura etica: “Se ognuno può farsi un tampone da solo – spiega D’Ancona – manca il tracciamento di una eventuale positività e questo espone al rischio che un soggetto contagiato ma asintomatico esca e continui a fare la sua vita normale tacendo la sua condizione per evitare l’isolamento”.

Il tampone salivare

Mentre sia quello molecolare, che quello antigenico si effettuano allo stesso modo con un prelievo naso-faringeo, quello salivare è davvero alla portata di tutti anche se ancora non è così diffuso: “L’antigenico salivare è il test che vorremmo tutti, soprattutto per i bambini e gli anziani, ma purtroppo non ha ‘sfondato’ ancora – commenta Viola – noi a Padova lo utilizziamo per i docenti all’Università: basta masticare uno stantuffo di cotone per un minuto e rimetterlo in provetta per le analisi Pcr. Quindi, per il prelievo non serve nessun operatore perché essendo molto semplice si può fare da soli anche a casa”. Strumenti simili sono usati in via sperimentale all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e all’università di Milano, dove con lo stesso obiettivo un gruppo di ricercatrici ha messo a punto il cosiddetto “test delle mamme”, che parte da un cilindretto di cotone tenuto in bocca qualche secondo.

I test e le nuove varianti

I tamponi attualmente disponibili sono in grado di rilevare le nuove varianti di Sars-Cov-2? Il Ministero della Salute in una circolare chiarisce: “Alla luce dell’emergenza di mutazioni del gene che codifica per la proteina Spike, si sconsiglia l’utilizzo di test basati esclusivamente sul gene S per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 mediante Rt-Pcr”. E D’Ancona specifica: “In questo momento, la variante inglese non influisce sui test attualmente in uso mentre sono in corso studi più approfonditi per le varianti brasiliana e sud africana”.





