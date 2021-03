Tavoli crisi industriali bloccati, Fratoianni pressa Giorgetti: “Eviti un massacro sociale”

ROMA – “Blutec di Termini Imerese, Piaggio Aerospace Liguria, Officine Meccaniche Cerutti Piemonte, Embraco Torino, Acc Belluno, Acciaierie Jsw Piombino, Ilva, Acciaierie Ast Terni. Da queste realtà produttive in crisi nel nostro Paese, come denuncia oggi La Repubblica, sono partite richieste di intervento da parte dei sindacati rivolte al titolare del ministero dello Sviluppo Economico, a cui il ministro Giorgetti non si è degnato di rispondere”. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, attacca il Mise per il congelamento dei tavoli sulle crisi industriali.

“Eppure – sottolinea Fratoianni- ci sarebbe da dire e da fare per impedire un massacro sociale senza precedenti. Giorgetti non ha nulla da dire in proposito? E i suoi alleati di governo? Non perdano ulteriore tempo e convochino i tavoli di crisi e ascoltino i sindacati dei lavoratori. Se questi sono i primi passi di questo esecutivo non c’è da stare sereni per nulla”.

Anche il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e il sindaco di Palermo, sono intervenuti per sollecitare una risposta di Giorgetti sulla crisi della Blutec di Termini Imerese. “Oggi la preoccupazione che crea inquietudine negli oltre 600 lavoratori (a parte l’indotto) – scrive Musumeci in una lettera al ministro – è che la cassa integrazione è stata autorizzata fino al mese di giugno 2021, termine entro il quale, presumibilmente, il ministero dovrebbe concludere l’analisi del Piano di reindustrializzazione del sito per il quale siamo pronti a fare la nostra parte”. Analoga richiesta di incontro urgente con governo e istituzioni locali da parte di Orlando.