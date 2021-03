Telefoni spiati, il tweet di Crosetto coordinatore Fdi: “Oggi il mio smartphone va per conto suo, questi trojan sono scappati di mano”

Un tweet che ha creato curiosità e forse qualche sospetto in più, quando lo smartphone non risponde ai comandi e va per conto suo. Un tweet dell’ex onorevole cuneese ed ex ministro alla Difesa, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto: “Oggi l’altro mio telefono, il mio personale, è comandato da remoto: scrive da solo, non mi lascia accedere alle funzioni, cancella e manda mail, ha appena mandato un tweet senza che lo volessi. Diciamo che questa storia dei trojan è scappata di mano”.

Il misterioso blocco del telefonino dell’ex ministro Crosetto di Fdi: “Questi trojan sono sfuggiti di mano”

Nell’aprile scorso Crosetto è stato anche nominato presidente di Orizzonte Sistemi Navali, impresa creata come joint venture tra Fincantieri e Leonardo e specializzata in sistemi ad alta tecnologia per le navi militari e gestione integrata dei sistemi d’arma.

Oggi l’altro mio telefono, il mio personale, é comandato da remoto: scrive da solo, non mi lascia accedere alle funzioni, cancella e manda mail, ha appena mandato un tweet senza che lo volessi. Diciamo che questa storia dei trojan è scappata di mano. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 4, 2021

Per Crosetto il trojan, ovvero il programma-spia usato spesso dalle forze dell’ordine per tenere d’occhio tutto il traffico e gli spostamenti di un certo telefonino, ha preso il sopravvento anche nel suo smartphone. Ma messo da chi? E perchè? La vicenda appare molto delicata. Interpellato, Crosetto non drammatizza, anzi, sdrammatizza: “Oggi ormai se non hai un trojan nel telefono non sei nessuno – dice – Si vede che il mio non funziona bene. Ormai siamo tutti sotto controllo. Ma non volevo creare allarme, e non penso a nessuno di particolare”.