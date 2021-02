Telefono Azzurro, conoscere internet per un uso consapevole

Pubblicità

In occasione del Safer Internet Day, giornata internazionale che la Commissione europea ha istituito con l’obiettivo di promuovere strategie per rendere il web un luogo più sicuro per i più giovani, Telefono Azzurro organizza una giornata di dibattiti online. L’obiettivo è sensibilizzare grandi e piccoli sull’utilizzo di Internet e dei social network per riflettere sui pericoli online con esperti ed accademici insieme a rappresentanti della società civile, istituzioni nazionali ed internazionali, scuole e grandi aziende tecnologiche.

Il primo panel della giornata è “Le istituzioni a confronto: i bambini e gli adolescenti al centro della sfida digitale”. Intervengono: Ernesto Caffo, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente SOS Il Telefono Azzurro Onlus; Roberto Viola, Direttore Generale DG Connect, Commissione Europea; Licia Ronzulli, Presidente Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza; Giacomo Lasorella, Presidente Agcom; Pasquale Stanzione, Presidente Autorità Garante per i Dati Personali; Carla Garlatti, Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza; Cesare Avenia, Presidente Confindustria digitale; modera la giornalista Rai Barbara Carfagna.





