Tennis, Australian Open: lite Fognini-Caruso, avanti Berrettini. Fuori la campionessa uscente Kenin

Dopo quasi quattro ore di gioco Fabio Fognini porta a casa il derby azzurro contro Salvatore Caruso. Il 33enne ligure, numero 17 del mondo e 16 del tabellone, si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (14-12) e ora se la vedrà con l’australiano Alex De Minaur, numero 21 del seeding, che ha eliminato in tre set l’uruguaiano Pablo Cuevas (6-3, 6-3, 7-5). Storie tese a fine match tra Fognini e Caruso, al siciliano non è piaciuto il comportamento del ligure. Scintille in diretta tv riprese dalle telecamere nate quando Fognini ha sottolineato “Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai culo?” riferendosi probabilmente alle numerose palle finite sulla linea durante il tie-break. Ma Caruso non ha gradito: “Non mi sono permesso di dire una parola in tutta la partita. Basta, a posto così”. “Non posso dirti che hai culo? qual è il problema” ha replicato Fognini. Il diverbio è poi continuato sullo stesso tono, finché Caruso ha chiosato “puoi dire quello che vuoi, ma da te non me l’aspetto”.

Il giorno dei derby mediterranei di Claudio Giua 11 Febbraio 2021

Berrettini per la prima volta al terzo turno

Matteo Berrettini non sbaglia e per la prima volta in carriera vola al terzo turno agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento di Melbourne. Il 24enne romano, numero 10 del mondo e 9 del tabellone, ha battuto in quattro set il ceco Tomas Machac, numero 199 del ranking, proveniente dalle qualificazioni: 6-3, 6-2, 4-6, 6-3 il punteggio finale in favore dell’azzurro che al terzo turno se la vedrà con il russo Karen Khachanov, numero 20 del mondo e 19esima testa di serie, che ha superato il lituano Ricardas Berankis 6-2, 6-4, 6-4. Berrettini ha vinto tutti e tre i precedenti.

La tifosa portata via durante il match di Nadal (ansa)

Fuori Sonego, Nadal facile

Occasione sprecata per Lorenzo Sonego. Il 25enne torinese, numero 35 del mondo, è stato battuto dallo spagnolo Feliciano Lopez, numero 65 Atp, con il punteggio di 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4, dopo tre ore e 18 minuti di gioco. Servono oltre 4 ore e mezza a Stefanos Tsitsipas per strappare il pass per il terzo turno. Il greco, quinta testa di serie, ha superato il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis per 6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4. Nessun problema per Rafael Nadal. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del torneo, ha battuto 6-1, 6-4, 6-2 lo statunitense Michael Mmoh, numero 177 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Siparietto poco edificante durante il match: una tifosa, visibilmente ubriaca, ha interrotto più volte la seconda di servizio del campione spagnolo e poi gli ha mostrato il dito medio. Nadal, tra il sorpreso e il divertito, ha inizialmente continuato a giocare ma all’ennesimo insulto si è fermato fino a quando la signora è stata accompagnata fuori dalla Rod Laver Arena di Melbourne. Vince in tre set anche il russo Daniil Medvedev, numero 4 del mondo e del tabellone, che si sbarazza dello spagnolo Roberto Carballes-Baena per 6-2, 7-5, 6-1. Avanti il russo Andrey Rublev, numero 7 del tabellone, che ha battuto il brasiliano Thiago Monteiro 6-4, 6-4, 7-6 (10/8).

Kenin eliminata

La prima grande sorpresa arriva dal tabellone femminile. Sofia Kenin, campionessa in carica, è stata eliminata al secondo turno. La statunitense, numero 4 del mondo, è stata battuta in due set (6-3, 6-2) dalla 35enne estone Kaiai Kanepi, numero 65 della classifica Wta. Accede al terzo turno la numero uno del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che dopo aver vinto nettamente il primo set (6-1), nel secondo ha dovuto ricorrere al tie break (9/7) per piegare la resistenza della connazionale Daria Gavrilova, numero 387 Wta. Bene anche l’ucraina Elisa Svitolina, terza testa di serie, che ha superato la baby americana Cori Gauff (6-4, 6-3) e la ceca Karolína Plískova, numero 6, che ha regolato la statunitense Danielle Collins 7-5, 6-2.





