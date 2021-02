Tennis, Australian Open: Sara Errani travolge Venus Williams, avanti Djokovic

Sara Errani vola al terzo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne. La 33enne romagnola, numero 134 del mondo, proveniente delle qualificazioni, ha lasciato appena un gioco alla statunitense Venus Williams, numero 81 della classifica Wta: 6-1 6-0 il punteggio finale. Al terzo turno Errani affronterà la taiwanese Su-Wei Hsieh, n.71 del mondo, che a sorpresa ha eliminato in due set (6-3, 6-2) la canadese Bianca Andreescu, n.8 del mondo e del tabellone.

Nel tabellone maschile soffre ma va avanti Novak Djokovic. Il serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, ha battuto in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe per 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3. Al terzo turno anche Dominic Thiem, nunero 3 del mondo e finalista un anno fa, che ha superato agevolmente il tedesco Dominik Köpfer (70 Atp) per 6-4, 6-0, 6-2. Saluta Melbourne Stan Wawrinka. Lo svizzero, numero 18 del mondo, si è arreso in cinque set all’ungherese Marton Fucsovics per 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (11/9) che ora se la vedrà con il canadese Milos Raonic, numero 14 Atp, che in quattro set ha battuto il giovane francese Corentin Moutet: 6-7 (1), 6-1, 6-1, 6-4. Nessun problema per Diego Schwartzmann. L’argentino, numero 9 del mondo, ha lasciato cinque giochi al francese Alexandre Müller travolgendolo 6-2, 6-0, 6-3.