Tennis, Berrettini in semifinale al Masters 1000 di Madrid

MADRID – Matteo Berrettini in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Il 25enne romano ha superato in tre set in rimonta il cileno Cristian Garin (5-7 6-3 6-0): ora se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. In semfinale anche Dominic Thiem e Alexander Zverev. Per Berrettini è la seconda semifinale di un 1000 in carriera dopo Shanghai 2019.

Nadal sottotono, ne approfitta Zverev

Nel primo match dei quarti di finale di Madrid, l’austriaco Thiem, numero 4 del mondo e terzo favorito del tabellone, ha sconfitto lo statunitense John Isner, numero 39 della classifica Atp, per 3-6 6-3 6-4. A seguire il tedesco Zverev, sesto nel ranking Atp e quinta forza del torneo, ha battuto lo spagnolo Rafa Nadal, prima testa di serie del seeding e numero due del mondo, con un duplice 6-4. Zverev ha recuperato da una situazione di svantaggio nel primo set, per poi imporre il proprio gioco da fondocampo e determinare le sorti dell’incontro, ai danni di un Nadal insolitamente sottotono. Il classe ’97 ha meritato un successo indiscutibile da un punto di vista puramente tecnico-tattico. Domani Thiem e Zverev si ritroveranno come avversari in semifinale.

La stretta di mano tra Zverev e Nadal a fine partita (ansa)

Dall’altra parte del tabellone, invece, in semifinale è approdato Casper Ruud. Il 22enne tennista norvegese, numero 22 del mondo, ha battuto il kazako Alexander Bublik, al gradino 44 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5 6-1. Domani, in semifinale, Ruud attende Matteo Berrettini.