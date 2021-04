Tennis, Berrettini vince il torneo di Belgrado: battuto Karatsev in finale

Matteo Berrettini ha vinto il torneo Atp 250 di Belgrado: il tennista romano venticinquenne, numero 10 del mondo, ha battuto in finale il russo Aslan Karatsev, che aveva eliminato Djokovic, per 6-1 3-6 7-6, dominando 7-0 il tie-break decisivo. Per Berrettini è il quarto torneo in carriera. È anche la terza vittoria di un tennista azzurro nel 2021, dopo Sinner a inizio anno nel secondo torneo di Melbourne, e Sonego a Cagliari.

(ansa)

Il primo set è andato via liscio, con Berrettini che ha strappato due turni di servizio al suo avversario e chiuso agevolmente sul 6-1. Nel secondo set, però, il tennista romano ha sofferto il ritorno di Karatsev, subendo il break in apertura e perdendo 6-3. Il set decisivo è stato quello più equilibrato. Berrettini trova il break e va sul 3-1, ma nel game successivo il russo gli rende il favore e poi torna sul 3-3. A quel punto i due arrivano appaiati al 6-6 (anche se sul 6-5 Berrettini non sfrutta un match point, annullato dal russo). Nel tie break, però, non c’è storia e il romano si impone 7 a 0.