Tennis, Camila Giorgi trionfa al torneo di Montreal: battuta Karolina Pliskova in finale

Anche Camila Giorgi mette la sua firma nell’estate meravigliosa dello sport italiano. La 29enne tennista di Macerata ha vinto il torneo di Montreal battendo 6-3 7-5 in finale Karolina Pliskova, n.6 del mondo. È il successo più importante della sua carriera: finora in un torneo 1000 (la categoria principale del circuito femminile) non aveva mai superato i quarti di finale. Giorgi fino a lunedì scorso era n.71 del ranking, da domani salirà di ben 37 posizioni fino al numero 34 (il suo best è stato il 26esimo posto): per lei è il terzo torneo vinto dopo S’Hertogenbosch (Olanda) sull’erba nel 2015 e Linz in Austria nel 2018.

In questa splendida settimana canadese nei turni precedenti Camila aveva battuto Mertens, Podoroska, Kvitova, Gauff e Pegula. L’azzurra si conferma bestia nera nel 2021 di Karolina Pliskova, sconfitta in tre confronti diretti nel corso della stagione. Dopo l’exploit di Matteo Berrettini, arrivato primo italiano in finale a Wimbledon, una settimana fa Jannik Sinner aveva vinto il torneo Atp 500 di Washington.