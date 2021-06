Tennis, Djokovic vince il Roland Garros: battuto Tsitsipas in finale, è il 19° Slam

Pubblicità

PARIGI – Novak Djokovic trionfa a Parigi. Il serbo numero uno del mondo ha vinto il Roland Garros, secondo Slam della stagione che si è chiuso oggi sulla terra rossa di Parigi. Djokovic ha battuto in cinque set il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo, con il punteggio di 6-7 (6) 2-6 6-3 6-2 6-4 in 4 ore e 11′. Per Djokovic si tratta del 19esimo Slam in carriera, -1 dal record di Federer e Nadal, e del secondo successo a Parigi dopo quello nel 2016. Grazie a questa vittoria il serbo, inoltre, diventa il primo tennista dell’era Open (e il terzo nella storia dopo Roy Emerson e Rod Laver) a vincere per almeno due volte tutti e quattro i Major.

Questo è il racconto della finale.

Primo set, primo game, e subito due palle break per Djokovic non sfruttate. Poi fa impressione una sua caduta al quinto game. L’equilibrio non viene spezzato, fino al set point di Tsitsipas sul 5-4 e al servizio Djokovic. Che poi ottiene il break: 6-5. Ma Tsitsipas reagisce e si va al tie-break dopo 56 minuti. Che Djokovic comincia malissimo: doppio fallo ed errori non forzati: 3-0, poi 4-0. Ma qui torna Djokovic: 4-2, 5-2, e quindi completa la rimonta e ottiene un set point sul 6-5. Ma Tsitsipas trova un angolo incredibile, si salva e si prende il set dopo un’ora e otto minuti di gioco.

Secondo set, è cambiata l’inerzia del match: ora Tsitsipas è in fiducia e toglie il servizio a Djokovc, evidentemente ancora sotto shock per l’esito del primo set. Il break resta e anzi, sul 4-2, il greco ne ottiene un secondo e chiude il set in mezz’ora. La finale sembra chiusa, con un vincitore a sorpresa.

Ma nel terzo set cambia tutto: i primi tre giochi sono regolari e poi, dopo 11 minuti del quarto game del set, è break Djokovic: 3-1 (e Tsitsipas era avanti 40-15). Momento decisivo, perchè ora il serbo sembra avere più anima del greco, che paga un passaggio a vuoto. È 4-1 e gesto di stizza, si dà una racchettata sulla gamba. Sul 5-3 Djokovic e 30-30 il greco potrebbe avere l’ultima chance di recupero, ma niente. Si va al quarto.

Si ricomincia, ed è subito break Djokovic. E sullo 0-2, 30-40 altro gesto di stizza di Tsitsipas, ormai nervoso: racchetta a terra. Il match ha cambiato padrone, Djokovic vola sul 4-0 e chiude 6-2. Siamo a 3 ore e 13 di gioco. Quinto e decsivo set.

Qui Tsitsipas cerca di ripetere la sua impresa contro Zverev, e chiede e ottiene l’incitamento della folla, ma dimentica che nel 2019 Djokovic ha vinto Wimbledon avevndo contro tutto lo stadio. Salva una palla break, e comincia bene il quinto: 1-0. Ma è solo rinviato il crollo. Sull’1-1 ne deve fronteggiare un’altra, con la seconda di servizio e perde il game. E’ il break che vale uno Slam. Infatti nessuno più dei due tennisti perde il proprio turno di battuta, e il serbo trionfa di nuovo a Parigi. Meritatamente.





