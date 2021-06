Tennis, Federer si ritira dal Roland Garros: Berrettini ai quarti senza giocare

PARIGI – Non erano preattica, le sue parole dopo la vittoria sul tedesco Koepfer. Roger Federer si è ritirato dal Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il 39enne campione svizzero, testa di serie numero 8 del torneo, ha deciso di lasciare alla vigilia del match degli ottavi di finale contro Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 9 del seeding, accede quindi direttamente ai quarti.

“Dopo aver parlato con il mio staff – ha spiegato Federer – ho deciso di ritirarmi dal Roland Garros. Dopo due operazioni al ginocchio e più di un anno di rieducazione, è importante che io ascolti il mio corpo e non acceleri il percorso del ritorno alle competizioni. Sono felice di aver vinto tre partite. Non c’è sensazione migliore di quella di essere tornato in campo”.

Il clan Berrettini ha saputo della notizia alla fine dell’allenamento quotidiano. E Vincenzo Santopadre, coach del tennista, ha detto: “Siamo divisi, come sentimenti. Bello che Matteo acceda ai quarti, ma peccato non aver potuto affrontare Federer. Innanzitutto spero che non abbia nulla che possa compromettere il suo recupero, e poi – lo dico sinceramente – giocare contro di lui porta dei benefici. Anche quando perdi, ed è stato il caso di Wimbledon 2019: dopo quel match Matteo esplose, per lui fu un momento importante”.

Quello che poi Santopadre non aggiunge è che stavolta Berrettini avrebbe potuto vincere anche sul campo, sebbene aggiunga: “Sì, diciamo che Berrettini è oggi un giocatore diverso da due anni fa, e Roger non è al top della condizione. Altrimenti non si sarebbe ritirato”.