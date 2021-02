Tennis, Fognini e Berrettini battono la Spagna: la finale dell’Atp cup sarà Italia-Russia

Arrivano grandi notizie per il tennis italiano dall’Australia nei tornei che precedono l’inizio degli Australian Open, primo slam della stagione in programma da lunedì a Melbourne. Alla Atp Cup l’Italia ha battuto la Spagna e affronterà in finale la Russia. Finale tutta italiana al “Great Ocean Road Open” dove Sinner sfiderà Travaglia.

Fognini rompe il digiuno

Alla Atp Cup l’Italia infila un’altra prestazione di altissimo livello. Fabio Fognini rompe finalmente il digiuno contro Pablo Carreno Busta che lo aveva sempre battuto nei sette precedenti. Il ligure, numero 17 del mondo, domina il primo set (6-2), nel secondo la pioggia interrompe il match per 40′ e al ritorno in campo lo spagnolo si ritrova e infila sei giochi di fila (6-1). Nel terzo set Fognini opera subito il break, sale 4-1, resiste al rientro di Carreno Busta e chiude 6-4 dopo 2 ore 20 minuti di gioco.

Più netto il successo di Matteo Berrettini, numero 10 del mondo, su Roberto Bautista Agut, lo spagnolo contro cui nel 2018 aveva vinto a Gstaad il primo titolo della carriera. Il numero uno azzurro partiva fortissimo (break al terzo gioco) chiudendo il primo set sul 6-3. Decisamente più equilibrato il secondo parziale, che si decideva in volata. Sul 5 pari il romano strappava il servizio all’avversario prima di chiudere 7-5.

In finale l’Italia affronterà la Russia che ha eliminato la Germania. Daniil Medvedev, numero 4 del mondo, ha battuto Alexander Zverev, n.7 Atp, per 3-6 6-3 7-5. Andrey Rublev, numero 8 della classifica, ha superato Jan-Lennard Struff 3-6 6-1 6-2.