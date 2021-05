Tennis, Internazionali: Sinner sfida Nadal, il match in diretta

Clicca qui per aggiornare la diretta

Sinner-Nadal 2-2* – Gran gioco di Sinner che tiene la battuta a 30 dopo aver messo a segno un ace, un passante di dritto e due ottimi rovesci: il primo lungolinea, il secondo incrociato

Sinner-Nadal *1-2 – Grazie a 4 colpi fuori misura di Sinner, Nadal tiene agevolmente la battuta a 15

Sinner-Nadal 1-1* – Controbreak Nadal. Sinner risale da 0-30 a 30-30 grazie a un bel rovescio lungolinea ma poi mette lungo un dritto e si fa togliere la battuta da Nadal che piazza un gran dritto lungolinea

Sinner-Nadal *1-0 – Subito break Sinner! Sinner si ritrova 0-30, si procura una palla-break con un rovescio lungolinea e poi chiude il gioco a 30 con un gran dritto incrociato!

La gara ha inizio – Sono le 19.08. Al servizio Nadal

I giocatori entrano in campo – Sono le 19.01. A Roma la serata è serena e meno umida di ieri. Terreno, di conseguenza, leggermente più veloce.

Presentazione – Altro esame da grande per Jannik Sinner che, al 2° turno degli Internazionali d’Italia, sogna di mettere il bastone tra le ruote al re della terra battuta, Rafa Nadal, per cercare di proseguire il suo percorso a Roma. Tra l’altoatesino, n. 18 del mondo, e il maiorchino, 9 volte vincitore nella Capitale e n. 3 Atp, ci sono 15 anni di differenza e un solo precedente: lo scorso anno dei quarti del Roland Garros, sempre sulla terra, vinse lo spagnolo per 7-6 (7/4), 6-4, 6-1.