Tennis, Internazionali: Sinner si arrende a Nadal, Berrettini e Sonego agli ottavi

Jannik Sinner lotta per oltre due ore sul Centrale di Roma ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca davanti alla classe e all’esperienza di Rafael Nadal. Il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo, ci prova fino alla fine ma non riesce nell’impresa di eliminare il numero 3 del mondo, nove volte vincitore nella Capitale. Nadal vince 7-5, 6-4 un match combattuto fino alla fine in cui l’azzurro lotta ad armi pari con il campione spagnolo. Il rammarico è soprattutto per il secondo set quando Sinner si è trovato avanti 4-3 e servizio, sul 30-0 però l’altoatesino ha commesso una serie di errori consentendo allo spagnolo di riprendersi il break e di passare poi in vantaggio chiudendo la partita al quarto match point.

Berrettini agli ottavi

Due gli italiani che restano in corsa agli Internazionali, quarto Masters 1000 della stagione in corso al Foro Italico. Continua il buon momento sulla terra rossa di Matteo Berrettini. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e del seeding, reduce dalla vittoria a Belgrado e dalla finale a Madrid, si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma, quarto Masters 1000 della stagione in corso al Foro Italico. Nei sedicesimi Berrettini ha battuto agevolmente l’australiano John Millman, numero 42 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e venti minuti. Prossimo avversario il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo, che ha superato 7-5, 6-2 il croato Marin Cilic. Berrettini e Tsitsipas si ritrovano di fronte dopo l’ottavo di finale agli ultimi Australian Open che l’azzurro non giocò a causa di un infortunio agli addominali.

Sonego vince il derby, fuori Travaglia

Agli ottavi, i primi in carriera a Roma, anche Lorenzo Sonego che si è aggiudicato il derby tutto italiano contro Gianluca Mager. Il 26enne torinese, 33esimo giocatore del ranking mondiale, ha superato con un doppio 6-4 il 26enne ligure e andrà a caccia di un posto nei quarti contro l’austriaco Dominic Thiem, numero 4 del mondo e del tabellone, che in rimonta ha superato l’ungherese Marton Fucsovics 3-6, 7-6, 6-0. Niente da fare per Stefano Travaglia, numero 69 del mondo, sconfitto dal canadese Denis Shapovalov, n.14 Atp, 7-6 (7-2), 6-3 dopo un’ora e 34 minuti. Eliminato il russo Daniil Medvedev, numero 2 Atp e secondo favorito del torneo, sconfitto 6-2, 6-4 dal connazionale Aslan Karatsev, numero 27 Atp. Negli ottavi il 27enne di Vladikavkaz se la vedrà con lo statunitense Reilly Opelka, giustiziere ieri di Lorenzo Musetti. Stacca il biglietto per gli ottavi anche il tedesco Alexander Zverev, sesta forza del seeding e reduce dal successo di Madrid, che ha liquidato con un doppio 6-2 il qualificato il boliviano Hugo Dellien. Avanzano anche gli spagnoli Bautista-Agut (7-6, 6-3 al cileno Garin) e Davidovich-Fokina (6-2, 6-3 al britannico Norrie).

Fuori Serena Williams e Osaka

Saluta subito Roma Serena Williams. La 39enne statunitense, numero 8 del mondo, è stata battuta 7-6, 7-5 dall’argentina Nadia Podoroska, numero 44 Wta, nel match numero 1000 della sua carriera. Per la Williams, che non ha abbandonato l’obiettivo di conquistare il 24esimo Slam della carriera per eguagliare il primato di Margaret Court, si trattava del rientro in campo dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open lo scorso febbraio. “E’ stato un bene per me tornare a giocare una partita sulla terra battuta prima di Roland Garros, ma è un po’ frustrante” ha detto Serena. “È dura giocare una sola partita, forse ho bisogno di qualche altra partita ma penso che ora posso usare queste due settimane intere per prepararmi. Penso che avere più tempo sia una buona cosa. Sì, non posso dire che sia una brutta cosa”.

Fuori all’esordio anche la giapponese Naomi Osaka, numero 2 del mondo, che ha ceduto 7-6, 6-2 all’americana Pegula. Avanti l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del mondo, che ha regolato 6-4, 6-1 la kazaka Yaroslava Shvedova. Il torneo perde la sua campionessa uscente, Simona Halep, che si è infortunata al polpaccio della gamba sinistra nel corso della sfida del secondo turno contro la tedesca Angelique Kerber: al momento dello stop la rumena, testa di serie numero 3, era avanti 6-1, 3-3.





