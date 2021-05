Tennis, l’annuncio: pubblico agli Internazionali d’Italia dagli ottavi

ROMA – Dopo l’edizione 2020 a porte chiuse, gli Internazionali d’Italia torneranno ad aprirsi al pubblico. Non dal primo giorno, ma a partire dagli ottavi di finale. Un decreto del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali stabilisce, in deroga al dl del 22 aprile, che sarà consentito fino al 25% della capienza e dovranno essere garantiti il rispetto del distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e la presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche. Il torneo si svolgerà dall’8 al 16 maggio 2021.

Vezzali: “Inizia la primavera dello sport”

“Questo è un appuntamento che segna l’inizio della primavera sportiva, anche in senso metaforico” ha spiegato Valentina Vezzali. “Gli Internazionali riaprono al pubblico, e sono il raggio di luce in fondo al tunnel. Ringrazio il ministro Speranza e il Cts con i quali abbiamo lavorato tantissimo per riuscire a fare tutto questo. Stiamo lavorando alla ripresa, compreso un miliardo di euro previsto dal Pnrr. Tutti dobbiamo lavorare a testa bassa e il tennis è un esempio: viviamo un periodo straordinario dal punto di vista di risultati e organizzativo. Quest’anno gli Internazionali rappresentano un momento che lancerà altri appuntamenti (Next Gen e Coppa Davis) a Torino”.

Binaghi: “Decisione significativa per la storia del torneo”

Tira un sospiro di sollievo il presidente della federtennis Angelo Binaghi dopo la delusione dello scorso anno: “Ringrazio la sottosegretaria Valentina Vezzali, a nome delle decine di migliaia di persone che beneficeranno di questa decisione, per l’impegno e la tenacia che ci ha consentito di poter ammettere il pubblico alla manifestazione anche se in misura ridotta. Una decisione che abbiamo cercato in ogni modo, significativa per l’importanza e la storia del torneo. Una notizia auspicata da tutto il mondo dello sport. Siamo felici di essere stati il primo sport in Italia ad aver ricevuto questa deroga dal governo, possiamo dimostrare che il nostro Paese si avvia alla normalità”.