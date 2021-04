Tennis, Masters Miami: Sinner s’inchina a Hurkacz, il polacco si impone 7-6, 6-4

MIAMI – La domenica di Pasqua stavolta non porta bene al tennis azzurro. Jannik Sinner non riesce a imitare Fognini che il 21 aprile del 2019 si era imposto a Montecarlo diventando il primo italiano a vincere un Masters 1000. Il 19enne talento azzurro si è inchinato al polacco Hubert Hurkacz in due set, 7-6 (7/4), 6-4, al termine di un match che lascia non pochi rimpianti. Sinner ha avuto la grande occasione per far girare il match in suo favore sul 6-5 e servizio nel primo set ma ha avuto un passaggio a vuoto che gli è costato carissimo, soprattutto a livello mentale.

<<La cronaca della finale>>

Occasione sprecata sul 6-5 e servizio

L’altoatesino ha inevitabilmente pagato un pizzico di tensione per la prima finale così importante in carriera. E’ partito male (0-3), commettendo tanti errori non forzati, ma è stato bravo a ricucire lo strappo (3-3) riuscendo a tenere a fondo il rivale e iniziando a prendere meglio la misura, soprattutto, del dritto. Sul 5-5, approfittando di un errore di Hurkacz, si è procurato l’occasione di andare a servire per il set sul 6-5 ma, sul più bello, ha giocato un pessimo game commettendo 4 errori non forzati (due di dritto, uno di rovescio più un doppio fallo) che hanno rinfrancato il rivale. Nel tie-break, Sinner ha sbagliato di nuovo tanto (altri 6 errori) consentendo a Hurkacz di chiudere sul 7-4.

Sinner, inutile rimonta nel secondo set

L’azzurro ha accusato il colpo ed è scivolato sotto 4-0 offrendo anche due palle per il 5-0 al polacco. A questo punto, però, è venuta fuori la grande forza mentale di Sinner che, con tenacia, sfruttando anche qualche sbavatura in più di Hurkacz, è risalito fino al 3-4, 30-30. Un passante spentosi sul nastro ha fatto tirare un sospiro di sollievo al polacco che si è scrollato di dosso le ultime paure e alla fine ha chiuso 6-4 al primo match-point grazie a un dritto largo dell’azzurro. Malgrado la sconfitta, Sinner si gode, comunque, la soddisfazione di salire, da lunedì, al n. 22 del mondo. Un’ascesa costante che certifica che l’Italia ha trovato un altro campione.