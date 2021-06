Tennis, Roland Garros: Berrettini, Musetti, Sinner e Cecchinato al terzo turno. Si ritira la n.1 del mondo Barty

Pubblicità

Pubblicità

Dopo Fabio Fognini, altri quattro italiani approdono al terzo turno del Roland Garros. Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Marco Cecchinato vanno avanti nel secondo Slam stagionale in corso sui campi in terra battuta di Parigi, che perde però una delle protagoniste più attese, la numero 1 del mondo Ashleigh Barty, costretta al ritiro per un problema alla schiena.

Tennis, la coscienza di Federer: “Ecco dove ho sbagliato” dal nostro inviato Paolo Rossi 03 Giugno 2021

Berrettini domina Coria. Ok Musetti, Sinner e Cecchinato

Nessun problema per il tennista romano, numero 9 del ranking mondiale e del tabellone, che ha sconfitto in tre set (6-3 6-3 6-2 il punteggio), in meno di due ore di gioco, l’argentino Federico Coria, numero 94 Atp, raggiungendo così per la terza volta il terzo turno nella capitale francese. Con un break in avvio Matteo ha subito messo le cose in chiaro (2-0): non gli è riuscito il bis nel terzo gioco ma nel nono sì, chiudendo 6-3 il primo set pur senza giocare il suo tennis migliore. Con le percentuali al servizio un po’ calate (due palle-break consecutive annullate nel terzo game) ed un dritto diventato meno micidiale, nel secondo parziale decisamente più combattuto Berrettini si è trasformato in “monsiuer drop-shot”, diventando un incubo per il 29enne di Rosario. Proprio con una smorzata, seguita da un passante di diritto lungo linea da antologia, il tennista seguito da coach Vincenzo Santopadre ha centrato il break nell’ottavo gioco. E poco dopo ha archiviato anche il secondo set. Di slancio l’azzurro ha subito preso un break di vantaggio in avvio di terza frazione e ha concesso il bis nel quinto gioco (4-1), ma in quello successivo, con uno scatto d’orgoglio, l’argentino si è ripreso uno dei due break (4-2). Però il 25enne romano gli ha di nuovo strappato la battuta siglando poi il definitivo 6-2 con una prima robusta. Berrettini, che quest’anno sul “rosso” (12 vittorie e 3 sconfitte fin qui) vanta il titolo a Belgrado e la finale nel “1000” di Madrid, sabato si giocherà un posto negli ottavi con Soonwoo Kwoon: il sudcoreano ha eliminato Andreas Seppi con il punteggio di 6-4 7-5 7-5.

Marco Cecchinato (ansa)

Volano al terzo turno anche Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Marco Cecchinato. Il 19enne di Carrara, numero 76 del mondo e all’esordio assoluto in uno Slam, si conferma in grande forma battendo in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 57 Atp, con il punteggio di 7-5 6-3 6-2 in poco più di due ore. Musetti, che dal giapponese era stato sconfitto di recente a Parma, se la vedrà ora con Marco Cecchinato in un derby azzurro che metterà in palio un posto negli ottavi. Il 28enne siciliano, che nel 2018 a Parigi stupì tutti arrivando in semifinale, ha confermato di attraversare un ottimo momento di forma battendo in quattro set l’australiano Alex De Minaur, numero 23 Atp: 6-4 6-1 3-6 6-1 il punteggio finale in due ore e 28′ di gioco. Sinner, numero 19 del mondo e 18 del tabellone, ha vinto in quattro set il derby italiano con Gianluca Mager: 6-1 7-5 3-6 6-3 il punteggio finale dopo due ore e 19′ di gioco. Il 19enne altoatesino, che lo scorso anno da debuttante si fermò ai quarti contro Nadal, affronterà per un posto negli ottavi lo svedese Mikael Ymer, numero 105 del mondo, che ha superato il francese Gael Monfils, testa di serie numero 14, per 6-0 2-6 6-4 6-3. Al terzo turno anche Novak Djokovic. Il serbo, numero uno del mondo, ha regolato in tre set l’uruguayano Pablo Cuevas, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4 in due ore e otto minuti. Sulla strada del primo favorito del torneo il lituano Ricardas Berankis, che ha superato 7-5 2-6 7-6(4) 6-0 l’australiano James Duckworth.

(ITALPRESS).

Tennis, Roland Garros: Fognini batte Fucsovics e vola al terzo turno 02 Giugno 2021

Barty si ritira, fuori Giorgi e Paolini

Dopo il ritiro per ragioni personali di Naomi Osaka il Roland Garros femminile perde un’altra stella: l’australiana Ashleigh Barty, numero 1 della classifica mondiale, si è ritirata per un problema alla parte bassa della schiena durante il match di 2° turno contro la polacca Magda Linette, numero 45 Wta, che era avanti 6-1 2-2 nel punteggio. Hanno invece staccato il pass per il terzo turno Sofia Kenin ed Elina Svitolina: l’americana, testa di serie numero 4, ha vinto il derby con Hailey Baptiste con il punteggio di 7-5 6-3, mentre l’ucraina futura signora Monfils, quinta favorita, ha battuto 6-0 6-4 l’altra statunitense Ann Li. Fuori e due italiane ancora in corsa: Camila Giorgi è stata battuta dalla Varvara Gracheva 7-5 1-6 6-2, Jasmine Paolini ha ceduto alla greca Maria Sakkari, numero 18 del mondo, per 6-2 6-3.





Go to Source

Tweet Share Pinterest