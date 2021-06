Tennis, Roland Garros: Djokovic elimina Nadal. In finale con Tsitsipas

Pubblicità

PARIGI – Novak Djokovic piega il re di Parigi Rafa Nadal – 13 successi sulla terra rossa transalpina e solo due sconfitte prima di questa sera – e vola in finale al Roland Garros, dove si è imposto in una sola occasione (nel 2016). Il 34enne di Belgrado, numero 1 del mondo e del seeding, nella semifinale finita in tardissima serata – partita che è riuscita a mettere da parte almeno per una notte anche il coprifuoco parigino che scattava alle 23 -, ha sconfitto il numero tre del ranking e del tabellone col punteggio di 3-6 6-3 7-6 (4) 6-2 dopo 4 ore e 11′ di gioco. Per il serbo, che è ora in vantaggio di due successi nei confronti diretti con lo spagnolo (30 vittorie per Djokovic e 28 per Nadal), sarà la 29esima finale in un Major. Ne ha vinte 18: oltre al trionfo nella capitale francese del 2016, ha in bacheca nove trofei degli Australian Open, cinque di Wimbledon e tre degli US Open. Nell’atto conclusivo dei Major, invece, si è arreso quattro volte a Parigi, una volta a Londra e in cinque occasioni a New York.

Domenica in finale Djokovic se la vedrà con Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 5 del mondo, ha battuto in cinque set il tedesco Alexander Zverev, numero 6 Atp, con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 in 3 ore e 37′ di gioco.

Viva il greco, dunque. Sua la sfida dei belli capelli o come campione della Next Gen. La prima finale Slam per Stefanos, in lacrime dopo la partita, a godersi il momento, quasi a contemplarlo. “Il mio sogno che si avvera. Un momento della mia vita. Una partita dura, molte emozioni. Ma alla fine sono tornato, ero ancora vivo. Il risultato più importante della mia vita. Qui, a Parigi”.

Tsitsipas ha fatto e disfatto in realtà, ma alla fine ha portato a casa il risultato. Il greco aveva cominciato alla grande, disponendo del match, con grande personalità e colpi. Zverev è rimasto disorientato di fronte al gioco di Tsitsipas, più paziente che alla ricerca di colpi vincenti, con una varietà di rimbalzi diversi, che non hanno aiutato il tedesco a trovare un equilibrio.

Il doppio 6-3, dopo che nel secondo set Zverev aveva reagito di puro istinto con un break, poi però perso per due volte. lasciava presagire un match senza sorprese. Le ultime parole famose. Dal terzo set in poi cominciava una nuova partita: come se il greco sentisse il traguardo, ha rallentato. Accorciato i colpi. Mentre Zverev, che già aveva realizzato una rimonta da due set sotto al primo turno contro il connazionale Otte, sembrava come leggero, senza più nulal da perdere. E di questo ne beneficiava il suo gioco, che diventava irresistibile.

Così Tsitsipas cercava di restare aggrappato, ma senza successo: quinto set. E qui, quando nessuno avrebbe più scommesso un euro sul greco, ecco che Stefanos trovava ultime stille di energie, ritornando aggressivo come nel primo set. L’avvio del quinto era senza storia, con il greco che si involava sul 5-2 senza problemi. Qui Zverev annullava tre match point, ma sul 5-3 e servizio a Tsitsipas non tremava più nulla.





