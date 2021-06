Tennis, Roland Garros: Musetti vince il derby con Cecchinato e si regala Djokovic. Agli ottavi anche Sinner

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner volano agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il 19enne di Carrara, all’esordio assoluto in un Major, ha vinto in cinque set il derby italiano con Marco Cecchinato imponendosi con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3 in poco più di tre ore. Negli ottavi Musetti se la vedrà con Novak Djokovic, numero uno del mondo e del tabellone. Il serbo ha battuto senza grossi problemi il lituano Ricardas Berankis, numero 93 Atp: 6-1 6-4 6-1 il punteggio finale in poco più di un’ora e mezza.

Jannik Sinner (ansa)

Sinner aspetta Nadal

Molto più agevole il successo di Sinner. Il 19enne altoatesino, numero 18 del tabellone e 19 del mondo, ha piegato in tre set la resistenza dello svedese Mikael Ymer, numero 105 del ranking: 6-1 7-5 6-3 il punteggio finale in due ore e 22′ di gioco. Negli ottavi Sinner affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del mondo e campione uscente da cui lo scorso anno a Parigi è stato battuto nei quarti, e il britannico Cameron Norrie. Oggi in campo anche Matteo Berrettini opposto al sudcoreano Soon Kwon.

Conquista il pass per gli ottavi anche Diego Schwartzman. L’argentino, numero 10 del mondo e del tabellone, semifinalista lo scorso anno, si è sbarazzato in tre set del tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 132 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 6-1 e affronterà uno tra il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Nel tabellone femminile eliminata l’ucraina Elina Svitolina, numero 6 del mondo, battuta 6-3 6-2 dalla ceca Barbora Krejcikova, 33 Wta, per il secondo anno di fila agli ottavi a Parigi. Ad attenderla la statunitense Sloane Stephens, numero 59 del ranking, che ha superato la ceca Karolina Muchova (19 Wta) per 6-3, 7-5.