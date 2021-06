Tennis, Roland Garros; tre azzurri contro i Big 3. Federer: “Non so se giocherò contro Berrettini”

Gli appassionati di tennis del Belpaese già pregustano un lunedì da brividi, con tre talenti azzurri opposti ai ‘Big 3′ negli ottavi del Roland Garros (non era mai accaduto prima in uno Slam nell’Era Open), anche se su una delle sfide aleggia un punto interrogativo. Roger Federer potrebbe non scendere in campo infatti contro Matteo Berrettini. E’ stato lo stesso fuoriclasse svizzero, che ad agosto festeggerà i suoi 40 anni, a porre in dubbio il suo cammino nello Slam francese al termine del match vinto in quattro set, dopo tre ore e 35 minuti di gioco, contro il tedesco Dominik Koepfer. “Dopo il secondo set non sapevo se avevo ancora abbastanza energie – ha ammesso il fuoriclasse di Basilea tornato alle competizioni a marzo dopo due operazioni al ginocchio destro nel 2020 -. Giocare 3h35′ dopo le operazioni che ho avuto non è normale. Onestamente, non mi sarei mai aspettato di vincere tre partite a Parigi. Sono contento di esserci riuscito anche se non ero ancora pronto per uno sforzo del genere. Se potrei ritirarmi dal Roland Garros? Ogni partita devo rivalutare la situazione e vedere la mattina dopo in che stato mi sveglio e come sta il mio ginocchio. Vedremo cosa sarà la cosa migliore in vista di Wimbledon”, conclude Federer facendo riferimento al suo obiettivo stagionale prioritario (28 giugno-11 luglio).

Come una storia scritta da un visionario di Claudio Giua 06 Giugno 2021

Musetti, Sinner e Berrettini contro i Big 3

In attesa delle decisioni dell’elvetico vincitor di 20 Slam, si prospetta comunque un lunedì eccezionale per l’Italtennis: Berrettini-Federer, Sinner-Nadal e Musetti-Djokovic, ossia la ‘giovane’ Italia (in tre fanno 63 anni) contro i tennisti che hanno dominato in senso assoluto gli ultimi quattro lustri di questo sport (che di anni, in tre, ne fanno 108!). Il 19enne di Carrara (il più giovane tra i top 100 del ranking), n.76 Atp, esordiente nel tabellone principale di un Major, sfiderà per la prima volta in carriera il numero 1 del mondo, alla 17esima presenza consecutiva in questo torneo dove ha trionfato nel 2016 (ma è stato anche finalista nel 2012, 2014, 2015 e 2020). Dal canto suo Sinner, n.19 Atp e 18esima testa di serie, ritrova il re della terra rossa, che lo ha stoppato lo scorso anno nei quarti a Parigi, dove Nadal ha trionfato 13 volte, e il mese scorso al secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia. Se Federer scenderà in campo, sarà il terzo incrocio con Matteo Berrettini, numero 9 del mondo e del seeding, per la prima volta negli ottavi all’ombra della Tour Eiffel: il fuoriclasse elvetico ha vinto a Wimbledon 2019 e al Masters dello stesso anno.