Tennis, Sinner in finale al Masters di Miami: battuto Bautista Agut in tre set

Jannik Sinner non finisce di stupire. Dopo aver centrato la prima semifinale in un 1000 vola addirittura in finale al Masters di Miami. Il 19enne della Val Pusteria ha battuto 5-7, 6-4, 6-4, al termine di un match di straordinaria intensità, Bautista Agut, numero 12 del mondo, dimostrando di avere un’impressionante freddezza. Più volte avrebbe potuto crollare sotto i colpi di maggior regolarità dello spagnolo, invece si è sempre rialzato. Sia dopo aver perso malamente il primo set, subendo un break sul più bello, all’11° gioco, sia dopo essere scivolato sotto 1-3 nel terzo, annichilito da un parziale di 13 punti a 0 del rivale.

Sinner-Bautista Agut: la cronaca dell’incontro

Premiata la tattica aggressiva

Sinner non si è mai scomposto. Neppure dopo aver cominciato male, complici i troppi errori di dritto. Ha insistito con la sua tattica aggressiva e alla fine ha avuto ragione. Prese le misure all’avversario, è riuscito a risalire la china nel momento decisivo proprio a suon di accelerazioni vincenti. Ha sfondato con il dritto e con il rovescio e incrinato le certezze di Bautista Agut. Non è un caso che abbia ottenuto il break decisivo, al 10° gioco del terzo set, proprio con 4 grandi vincenti (37-12 il computo complessivo).

Se vincerà il torneo diventerà il n. 14

In finale ora l’azzurro, 20 anni il prossimo 16 agosto, incontrerà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev, n. 8 del mondo, e il polacco Hubert Hurkacz, n. 37. Con il primo ha un amaro ricordo, un ritiro dopo appena 5′ lo scorso 29 ottobre a Vienna complice una vescica al piede destro, col secondo invece non si è mai incrociato. Comunque vada da lunedì prossimo sarà a ridosso dei primi 20. E se dovesse vincere salirebbe addirittura al n. 14. Numeri che certificano che è nata una stella.