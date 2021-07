Tennis, Wimbledon: Berrettini travolge Ivashka, un italiano nei quarti dopo 23 anni

Matteo Berrettini scrive una pagina importante nella storia del tennis azzurro. Non trema contro il bielorusso Ilya Ivashka, n. 79 Atp: gli lascia appena 8 giochi (6-4, 6-3, 6-1) e diventa il 5° italiano a raggiungere i quarti a Wimbledon, 23 anni dopo Davide Sanguinetti (1998). In precedenza ci erano riusciti solo Uberto De Morpurgo (1928), Nicola Pietrangeli (1955 e 1960) e Adriano Panatta (1979). Ora contro il tedesco Alexander Zverev, n. 4, o il canadese Auger-Aliassime, n. 15, avrà la possibilità di tentare di eguagliare il record assoluto, che appartiene a Pietrangeli, unico azzurro a essersi spinto fino alla semifinale nel 1960.

Berrettini-Ivashka: la cronaca del match

Un match dominato

Il tennista romano ha giocato un match di grande solidità mentale, senza mai lasciare, di fatto, al rivale l’opportunità di entrare in partita. Gli ha strappato la battuta in apertura di ogni parziale ed è andato avanti a velocità di crociera, grazie al solito efficace servizio ma soprattutto grazie alle ottime soluzioni in controtempo con variazioni di dritto e palle corte (37 vincenti alla fine). Ivashka ha avuto un solo sussulto in tutto il match: è successo sul 6-4, 5-2 quando ha tolto il servizio all’azzurro approfittando di un suo calo di tensione (due doppi falli di fila). Ma Berrettini non si è scomposto, ha immediatamente ripreso in mano il filo conduttore del match e ha chiuso il parziale con un altro-break che, di fatto, gli ha spianato la strada verso un’agevole vittoria. Ora toccherà a Sonego cercare di imitare il romano. Appuntamento attorno alle 19.30 per l’attesa sfida sul campo Centrale contro Federer (diretta testuale su Repubblica.it).

Donne: Sabalenka ai quarti, eliminata Swiatek

E’ in festa anche la Tunisia che per la prima volta ha portato un proprio rappresentante nei quarti. L’impresa è riuscita a Ons Jabeur che, nel torneo femminile, dopo aver già eliminato Venus Williams e la Muguruza ha aggiunto un altro scalpo eccellente alla sua collezione superando in rimonta la polacca Iga Swiatek, n. 9 del mondo e vincitrice del Roland Garros 2020, per 5-7, 6-1, 6-1. Avanza anche Aryna Sabalenka, n. 2, che ha rispettato i pronostici contro la kazaka Elena Rybakina, n. 18, sconfitta col punteggio di 6-3, 4-6, 6-3.