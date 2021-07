Tenta di rapire un bambino sul marciapiede: così la mamma riesce a salvarlo

Pubblicità

Pubblicità

Il tentato rapimento di un bambino di 5 anni è stato sventato dalla madre del piccolo in una strada di New York: la scena, ripresa da una telecamera di sorveglianza e diffusa poi dalla polizia, mostra un uomo scendere di corsa da una macchina parcheggiata, afferrare il bambino e caricarlo nell’automobile, dove lo aspetta un complice seduto sul sedile del passeggero.

Dolores Diaz Lopez stava camminando con i suoi tre figli su un marciapiede del Queens per andare a trovare suo marito al lavoro, quando l’uomo ha improvvisamente afferrato suo figlio Jacob. La donna ha raccontato che Jacob era inizialmente seduto sul sedile posteriore, mentre lei e i suoi figli supplicavano i rapitori di restituirlo. Poi il piccolo si è per fortuna alzato in piedi e sua madre è riuscita a raggiungerlo e afferrarlo attraverso il finestrino aperto della macchina, tirandolo a sé e portandolo in salvo.

Dopo il fallito rapimento, i due uomini si sono allontanati, la polizia è riuscita poi ad arrestare l’autore del gesto, James McGonagle, 24, ma sta ancora cercando il secondo uomo. Per fortuna il piccolo Jacob non è rimasto ferito, ma la mamma racconta che tutti e tre i suoi figli sono rimasti traumatizzati e si rifiutano di uscire di casa.





Go to Source

Tweet Share Pinterest