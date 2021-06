Terim: “Metà del mio cuore è italiano, il calcio turco ha rotto le proprie catene”

Pubblicità

L’italiano lo parla ancora, perché “l’Italia per me sarà sempre una seconda casa, per me e per la mia famiglia”. Anche per questo il debutto europeo della nazionale italiana contro la Turchia è la partita che sta più a cuore a Fatih Terim. Mito del calcio turco al punto da avere due stadi intitolati a lui, in Italia ha allenato prima la Fiorentina e poi il Milan, all’alba degli Anni Duemila.

Terim, che ricordo ha di quelle stagioni?

“Nonostante siano passati più di 20 anni, sento profondamente l’amore degli italiani, in particolare dei miei amici a Firenze, la città del Rinascimento. Le bellezze della città le ho negli occhi, lì quasi tutta la città è tifosa della Viola, la gente vive di Fiorentina e si nutre di questa passione: la metà del mio cuore è italiano”.

Cosa le è rimasto dell’Italia? Anche da un punto di vista sportivo.

“Penso che ci siamo completati a vicenda, in questo senso. Ma l’Italia è una seconda casa per me e la mia famiglia. Ci siamo tornati anche in vacanza, oltre che da avversario. Non mi sono mai sentito straniero in Italia e ho un rapporto molto speciale con i fiorentini. Ma anche se vado a Napoli o a Roma sono accolto con calore. Camminando per strada, la gente mi riconosce, si ricorda, mi saluta. E poi, da quando ho allenato a Firenze, qualunque turco vada lì in vacanza riceve sconti da chiunque (ride)”.

Da quell’esperienza, tra l’altro, ha allenato solo due squadre: il Galatasaray e la nazionale turca. Come mai?

“Io vengo dal Galatasaray, non posso lavorare in nessun altro club in Turchia. E amo molto il mio paese. Se mi chiamano, non mi posso permettere il lusso di dire no. In questi anni ho avuto altre occasioni, ma guardando indietro, rifarei quello che ho fatto. Ho vinto più di 20 trofei con il Galatasaray e abbiamo ottenuto grandi traguardi con la nazionale”.

A proposito: quest’anno ricorrono 25 anni dalla prima storica qualificazione della Turchia agli Europei, nel ’96, il suo primo grande traguardo internazionale.

“Uno dei più grandi successi del calcio turco. All’inizio degli Anni Novanta, abbiamo formato un grande gruppo e abbiamo viaggiato in tutto il paese portando più di 300 talentuosi giocatori turchi a Istanbul per farli crescere. Da lì è nata una squadra campione ai Giochi del Mediterraneo. Quando sono arrivato in Nazionale, nel 1993, partecipare a un Europeo era un sogno impossibile per noi. Ci qualificammo a Euro ’96 perdendo una sola partita. Lì perdemmo tutte le gare, ma avevamo solo giocatori che giocavano in Turchia”.

Da quel momento è cambiato tutto: ne avverte il merito?

“Sì, è cambiato il nostro posto nel calcio europeo, sono arrivati la Coppa Uefa e la Supercoppa con il Galatasaray. E poi Euro 2000 fino al terzo posto ai Mondiali del 2002. Abbiamo fatto molta strada come paese. Ora i giocatori di turchi giocano nei principali campionati europei. Certo, le grandi differenze economiche hanno influito profondamente sulla competitività, non è facile ripetere ciò che ha fatto il Galatasaray nel 2000, ma la Turchia ha risorse: con l’Italia sarà una partita fantastica in una città storica, ma non porrei limiti a ciò che può fare la nostra squadra a questi Europei”.

Certo è cambiata la filosofia: una volta era una squadra di combattenti, oggi ha talenti come i turchi del Lille, Yazici e Yilmaz.

“È una rivoluzione del pensiero e spero che continui ancora per molto. I ragazzi oggi si tuffano prima nella vita, il mondo è più piccolo e vivono in modo più audace. Sono consapevoli di ciò che possono fare, il che li rende persone diverse. È sotto gli occhi di tutti quello che hanno fatto Celik, Yazici e Yilmaz al Lille. Così come Under, Çalhanoglu e tanti altri. I giovani turchi hanno rotto le loro catene”.

Mourinho e altri allenatori sembrano avere avuto problemi con le nuove generazioni. A lei è successo?

“Ascolta, quando ho iniziato a giocare a calcio, avevo dei compagni di squadra nati negli anni ’30. Ora alleno “bambini” nati nel 2003 o 2004. Il mondo sta cambiando, i professionisti di oggi guardano la vita in modo molto diverso da noi. Al Galatasaray ho preso degli esperti per fare delle lezioni per capire le differenze di mentalità tra le generazioni. Le persone devono rinnovarsi costantemente e tutti devono comprendere tutti coloro con cui sono in contatto. Pensa a quante generazioni sono cambiate nel frattempo, quali traumi ha attraversato il mondo, cosa hanno passato le persone. È inevitabile che ci siano anche differenze di mentalità”.

Pensa che con un carattere differente avrebbe potuto avere una carriera diversa?

“Sono soddisfatto di ciò che ho fatto negli ultimi cinquant’anni. Ho vinto 8 scudetti al Galatasaray, dove sono entrato a 21 anni, sono stato capitano e ho giocato per 11 anni, e sono stato l’allenatore dell’unica squadra turca che ha vinto una coppa in Europa. Ho allenato la Nazionale in tre europei e mentre succedeva tutto questo, il mio carattere era sempre lo stesso”.

E non le manca non aver allenato club come il Real, o magari in Premier?

“Anche se lavorassi per le “migliori squadre” che hai citato e avessi un grande successo, mi piacerebbe fare qualcosa per il Galatasaray e la Turchia. Ma imparo da tutti: a volte da mio nipote di quattro anni o dalla mia famiglia, dai miei colleghi o da qualcuno che non ho mai incontrato. Ho sempre cercato l’innovazione e non ho mai perso la passione per la vittoria, scambio idee con allenatori di alto livello. E lo faccio da anni”.

Sa che questo Italia-Turchia si sarebbe potuta giocare a Istanbul? Sarebbe stata una forma di risarcimento, visto che alla Turchia sono state tolte due finali di Champions?

“Un anno fa la Supercoppa era a Istanbul. Certo, è triste che la finale di Champions League sia stata spostata due volte da Istanbul, ma la salute era più importante, a questo punto. Speriamo possa presto ospitare altri tornei importanti. E senza più problemi”.





