Terrazza Sentimento, Genovese a collaboratore: “Pialla il video”. Il gip: “Perizia fonica sui nastri”

Il gip di Milano, Tommaso Perna, ha dato l’ok ad una perizia fonica sui video girati dalle telecamere a circuito chiuso della ‘Terrazza Sentimento’, l’attico vista Duomo di proprietà di Alberto Genovese, dove avvennero – secondo le indagini – almeno due delle violenze sessuali di cui è accusato e per cui è stato arrestato il 6 novembre scorso.

Saranno i Ris di Parma ad analizzare firmati e audio. Il giudice ha dunque risposto positivamente alla richiesta della difesa, che il 19 febbraio scorso aveva chiesto di riesaminare non solo le registrazioni della camera padronale, dove il ‘mago delle start-up’ ha prima drogato a poi seviziato per 20 ore una 18enne, ma soprattutto quelli delle altre stanze; gli avvocato Davide Ferrari e Luigi Isolabella sono convinti infatti di poter reperire degli elementi utili sul fatto che la vittima abbia in qualche modo potuto dare un consenso ad avere un rapporto sessuale con Genovese.

Ora l’esperto dei carabinieri dovrà ascoltare e trascrivere ogni singolo suono estrapolato dalle 19 telecamere installate nel super attico. Video che l’ex imprenditore ha cercato di ‘eliminare’ prima di essere arrestato: ad un collaboratore infatti – come emerso nella fase di indagine che ha poi portato al fermo – aveva chiesto: “Pialla tutto”, ossia “cancella” tutto cio’ che era stato registrato la sera del 10 ottobre (data della prima e principale violenza).

Una seconda violenza sessuale “simile” a Ibiza

L’episodio era infatti stato cristallizzato proprio grazie a quei video, che la difesa di Genovese ha chiesto di ri-analizzare. Quanto alle altre denunce presentate contro di lui, almeno una seconda violenza sessuale con contorni simili sarebbe stata commessa a Ibiza nell’estate precedente ai danni di una 20enne, che ha riferito anche un precedente episodio avvenuto invece a Milano. Oltre che di violenza sessuale Genovese è accusato di sequestro di persona, droga e lesioni.

A coordinare le indagini l’aggiunta Maria Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro, che stanno proseguendo nell’audizione di altri personaggi ritenuti utili alla ricostruzione dei fatti. Sul fronte delle indagini ha lavorato la squadra Mobile, guidata da Marco Cali’. Sul fronte fiscale e patrimoniale del milionario startupper, invece, un’altra inchiesta corre parallela, affidata al pm Paolo Filippini.

Le indagini proseguono

La richiesta di perizia fonica è stata inserita tecnicamente in sede di ‘incidente probatorio’, ossia come assunzione anticipata di mezzi di prova che saranno poi usati in un eventuale dibattimento. Le indagini infatti proseguono e per il momento non si profila all’orizzonte una richiesta di giudizio immediato da parte della Procura. Nel frattempo il gip Perna, lo scorso 22 marzo, ha anche accolto la richiesta di una perizia sullo stato psico-fisico del fondatore del celebre sito di assicurazioni. Un’analisi affidata al professor Enrico Zanalda, psichiatra torinese, che dovrà verificare se la tossicodipendenza e le medicine assunte in carcere dall’imprenditore gli consentano di rimanere a San Vittore.





