Terremoto nel mare Adriatico a 60 chilometri da Vieste. La magnitudo è di 5.6

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel centrosud Italia: da Pescara alla Puglia. Secondo le prime rilevazioni della Us Geological survey, l’epicentro sarebbe a 63 chilometri da Vieste, nel mare Adriatico.

È stato avvertito anche in Campania, Abruzzo e Molise, come in Croazia e Montenegro. La scossa di terremoto e’ stata localizzata alle 14.47 dalla sala sismica dell’Ingv di Roma che ha stimato una magnitudo di 5.6 ad una profondità di 5 km. Tantissime le telefonate arrivate ai vigili del fuoco, soprattutto dalle abitazioni ai piani alti.

La scossa ha generato panico, ma non si registrano al momento danni a cose o persone.

Altre scosse sono state avvertite successivamente: una alle 15 di magnitudo 4.1, un’altra, la terza, sempre nel mare Adriatico Centrale, è stata registrata alle 15.12 dall’Ingv con una magnitudo di 3.4.

La Protezione civile della Regione Campania ha avviato il monitoraggio del territorio: sono state contattate le caserme dei Vigili del Fuoco. Alcune telefonate arrivate dai residenti nei dintorni di Napoli, dove le scosse sono state avvertite, sono arrivate anche alla Sala operativa della Protezione civile. La principale delle due scosse di terremoto registrate nel primo pomeriggio in Adriatico è stata avvertita distintamente anche nei quartieri dell’area occidentale di Napoli, a Soccavo e Pianura, in alcune zone di Pozzuoli e nell’ area flegrea. Sono in corso verifiche per accertare eventuali danni agli edifici. Al momento non si segnalano danni alle persone.