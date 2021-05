Terzigno (Napoli), ragazzo preso a calci dai carabinieri. Forse sorpreso in strada dopo il coprifuoco. L’Arma apre indagine interna

Pubblicità

Un breve video che gira sui social network mostra un carabiniere che dà due calci a un giovane. La persona colpita si scusa con il militare. Un residente riprende da un balcone quella che è probabilmente la scena finale dell’intervento dei due militari che sono stati già individuati dal Comando provinciale dei carabinieri di Napoli. La pattuglia è intervenuta in circostanze ancora da chiarire. Indagini in corso per capire il motivo per cui il carabiniere ripreso abbia avuto questa condotta, rischia un procedimento disciplinare. Non è nota al momento l’identità del giovane, si cerca di individuare anche l’autore del video. Il Comando provinciale invia una nota: “Con riferimento al video diffuso in rete dal gruppo denominato “Welcome to Favelas”, attivo sui social e sulle app di messaggistica istantanea, il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell’Arma, valori di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l’agire dei tanti carabinieri che, con sacrificio e dedizione, operano per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio anche la propria vita”.

Irene De Arcangelis





