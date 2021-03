Tesla, Musk stupisce ancora: si incorona “technoking” della casa delle auto elettriche

Pubblicità

MILANO – “Amministratore delegato” e “direttore finanziario” non erano abbastanza per qualificare i vertici della Tesla, la casa delle auto elettriche fondata dal vulcanico imprenditore sudafricano Elon Musk, il visionario dal tweet caldo che vuole lasciare il segno anche come conquistatore dello spazio. E così per Musk, già uomo più ricco del mondo a seguito della cavalcata azionaria della compagnia (poi ri-superato da Bezos, numero uno di Amazon) è stato creato un nuovo appellativo, da vero e proprio “re”.

La Tesla ha infatti annunciato ufficialmente che lo stesso Musk ha ora una nuova qualifica nell’azienda: è il suo ‘technoking‘. Il chief financial officer, Zach Kirkhorn, è invece il ‘master of coin’.

Nella nota si specifica che le nuove qualifiche sono effettive dal 15 marzo e “Elon e Zach manterranno anche le rispettive posizioni di amministratore delegato e chief financial officer”.

Come nota la Cnbc, non è chiaro cosa giustifichi i nuovi titoli. Di certo la Tesla ha lanciato di recente una importante puntata nel settore delle criptovalute, con l’investimento da 1,5 miliardi in Bitcoin e la promessa di far presto acquistare le sue vetture con la valuta virtuale.

Al di là del ‘caso’ di Musk e della sua incoronazione, dai filing della Tesla alla Sec è apparsa anche una novità che industrialmente potrebbe avere un significato più pesante. Jerome Guillen, che è stato a capo dell’automotive fino al settembre 2018, si dedica ora al comparto heavy trucking, ovvero i camion. Uno sviluppo che Musk aveva annunciato nel dicembre del 2017 per puntare alla produzione nel 2019, poi slittata alla fine di quest’anno.





