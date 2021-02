TikTok blocca gli utenti italiani dal 9 febbraio per tutelare i minori

Pubblicità

Dal 9 febbraio TikTok bloccherà tutti gli utenti italiani e chiederà loro di indicare di nuovo la data di nascita per continuare a usare l’app. Una volta identificato un utente al di sotto dei 13 anni, il suo account verrà rimosso. A comunicarlo è stato il Garante della Privacy.

La decisione di TikTok deriva da un accordo con il nostro Garante come prima misura per impedire l’accesso a minori di 13 anni (che sarebbe l’età minima stabilita dallo stesso social, ma finora non sempre rispettata dagli utenti). Ricordiamo che il Garante aveva chiesto a TikTok un blocco d’urgenza del trattamento dati per il fondato sospetto che sull’app ci fossero utenti giovanissimi anche impegnati in attività autolesionistiche e pericolose.

È seguita una fase interlocutoria tra Garante e TikTok, sulle soluzioni da attuare, culminata nelle decisioni prese oggi. Ma questo è solo il primo passo e non risolve del tutto il problema, perché resta possibile per i minori di 13 anni dare un’età fasulla.

Ecco perché, a quanto comunica il Garante, TikTok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni. Ad esempio valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Lancerà anche una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. È una svolta anche sotto questo profilo, perché finora l’impegno comunicativo del social, fortissimo nel mondo, è stato volto solo alla conquista di utenti in giovane fascia d’età. L’Autorità si è, in ogni caso, riservata di verificare l’effettiva efficacia delle misure annunciate.

L’intelligenza artificiale

L’utilizzo di intelligenza artificiale per verificare l’età è una sfida di lungo periodo. Lo stesso Guido Scorza, relatore del provvedimento presso al Garante, aveva proposto in varie interviste l’uso di algoritmi, che potrebbero profilare il comportamento dell’utente per capire se si tratta di un bambino. Gli algoritmi usati dai social già riescono a indovinare l’età (a scopo di marketing pubblicitario), con una certa approssimazione, ma per adottare questa soluzione a tutela dei minori saranno necessari altri passaggi.

“Poiché l’individuazione di tali soluzioni richiede un bilanciamento tra la necessità di accurate verifiche e il diritto alla protezione dei dati dei minori, la società si è impegnata ad avviare con l’Autorità della Privacy dell’Irlanda – Paese nel quale la piattaforma ha fissato il proprio stabilimento principale – una discussione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale a fini di age verification“, spiega il Garante italiano.

Intanto, tra le misure immediate, invece, dal 25 gennaio TikTok ha anticipato l’introduzione direttamente nell’app di un pulsante che permette agli utenti di segnalare rapidamente chi sembra avere meno di 13 anni. Tutto ciò sarà in aggiunta alle attuali misure esistenti. TikTok si è anche impegnata a duplicare il numero dei moderatori di lingua italiana dei contenuti presenti sulla piattaforma.

La campagna

Da domani, giovedì 4 febbraio, TikTok lancerà una campagna informativa sia sulla app che su altri canali. Sulla app, la società invierà notifiche push agli utenti prima di bloccarli, e li informerà sul requisito dell’inserimento dell’età. Verranno pubblicati anche dei banner per fornire link con informazioni sugli strumenti di sicurezza e su come cambiare le impostazioni del profilo da “pubblico” a “privato”. Sul web e sulla carta stampata la campagna si rivolgerà specificamente ai genitori, ribadendo, tra l’altro, il limite di età per l’iscrizione alla piattaforma.

Allo scopo di rafforzare l’azione di tutela nei confronti dei più piccoli, il Garante per la privacy avvierà sulle tv nazionali, in collaborazione con Telefono Azzurro, una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a TikTok. In più a beneficio degli utenti minori, il social migliorerà il riassunto della propria Informativa sulla Privacy sull’app per i minori di 18 anni, in modo tale da spiegare, in maniera accessibile e coinvolgente, i tipi di dati che raccoglie e come vengono trattati.

Altri social

È prevedibile che il Garante farà gli stessi passaggi con gli altri social, su cui ha già avviato indagini: Facebook e Instagram in primis.





