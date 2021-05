TikTok, lascia il fondatore e capo di ByteDance: “Non sono molto social”

Pubblicità

ROMA – “Non sono molto ‘social’, preferisco attività solitarie come navigare in Rete, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che è possibile”. Stupisce, detto dal creatore di TikTok, l’applicazione che più social non si può, tutta balletti e sfide tra amici. Ma Zhang Yiming non ha mai nascosto di essere un nerd, uno dei quei geni dell’informatica persi in un mondo popolato da algoritmi, più che da persone. E il messaggio di ieri, con cui ha annunciato che a fine anno lascerà la poltrona di amministratore delegato di ByteDance, il colosso dell’intelligenza artificiale che ha fondato, è un bel manifesto di categoria: “La verità è che mi mancano alcune delle qualità del manager ideale – ha scritto ai dipendenti l’ingegnere 38enne -. Mi interessa più analizzare che gestire le persone”.

A fine anno dunque Zhang farà un passo indietro, assumendo un diverso e ancora non precisato ruolo strategico e lasciando l’amministrazione degli affari quotidiani di ByteDance al cofondatore e compagno di università Liang Rubo, oggi direttore del personale. Eppure dietro a questa scelta, ipotizzano alcuni, potrebbe esserci più di un semplice impulso personale. Perché negli ultimi due anni ByteDance e Zhang Yiming sono stati al centro della sfida geo-tecnologica tra Cina e Stati Uniti. E perché da qualche mese il governo di Pechino ha lanciato una stretta su tutto il settore digitale e i suoi campioni. Togliersi dai riflettori, per un imprenditore alla guida di un impero social e che ha accumulato una fortuna personale da 35,6 miliardi di dollari, potrebbe essere una mossa molto saggia.

La Guerra Fredda su TikTok

Laureato in Ingegneria informatica, Zhang Yiming ha fondato ByteDance nel 2012. La sua prima app di successo è stata l’aggregatore di notizie Toutiao, tutt’ora il più usato dai cittadini cinesi sui loro smartphone. La chiave? L’efficacia degli algoritmi che organizzano, filtrano e associano i contenuti, l’intelligenza artificiale che, una app dopo l’altra, Zhang ha esteso a vari settori, ultimo quello dei mini video di Douyin/TikTok. Le sue applicazioni hanno accumulato centinaia di milioni di utenti, prima in Cina e poi – con l’esplosione del fenomeno di TikTok – in tutto il mondo. Il successo ha portato ByteDance, che sta studiando una possibile quotazione in Borsa, a un valore che a seconda delle stime oscilla tra i 250 e i 400 miliardi, ma l’ha anche messa sotto i riflettori della politica.

Del regime cinese prima di tutto, ossessionato dal controllo dell’informazione online, quindi del governo americano, che con Trump ha prima minacciato di bandire l’app – accusata senza prove di essere uno strumento di spionaggio – e poi provato a forzarne la vendita ad acquirenti Usa. Così lo schivo Zhang si è ritrovato, suo malgrado, al centro della sfida geopolitica tra le due superpotenze. Preso nella morsa, l’imprenditore ha prima iniziato a trattare la vendita delle attività americane di TikTok con Microsoft e Oracle, poi è stato frenato da una sorta di Golden Power approvato dal governo cinese per evitare l’esproprio, quindi ha finito per vincere delle cause contro i bandi di Trump di fronte a una serie di corti americane. La sua app continua così ad essere attiva – e amatissima – anche negli States, in attesa di capire che approccio adotterà l’amministrazione Biden.

La stretta di Xi Jinping

Ma se il fronte internazionale si è (per ora) raffreddato, per le società hi-tech cinesi se n’è aperto uno tutto interno. Da qualche mese le autorità hanno lanciato una stretta regolatoria a tutto tondo sull’industria digitale, cominciando dal suo più illustre esponente, il fondatore di Alibaba Jack Ma, per poi allargarsi a tutti gli altri colossi, ByteDance compresa, con nuove regole Antistrust e sulla privacy. Come sempre, in Cina, è una campagna in cui le ragioni regolatorie – mettere ordine in un settore cresciuto per anni in maniera selvaggia – si mescolano a quelle politiche, cioè ribadire il controllo del Partito sui nuovi miliardari del Paese e i loro imperi di dati. Abbassare la testa, in queste circostanze, è consigliabile e Jack Ma, sparito di fatto dall’arena pubblica, non è stato l’unico a farlo: a marzo anche Colin Huang, il fondatore dell’ecommerce Pinduduo, ha lasciato i ruoli operativi nella società.

“Iniziative di lungo periodo”

È possibile che sulla decisione di Zhang Yiming, 39esimo uomo più ricco al mondo e nono uomo più ricco di Cina, abbiano influito anche considerazioni di questo tipo. Anche se la spiegazione ufficiale è coerente con l’immagine dell’ingegnere, che in questi anni ha sempre tenuto un profilo molto basso. Del resto già da tempo a dirigere il ramo cinese di ByteDance, quello più lucrativo, era la manager Kelly Zhang, mentre al vertice di TikTok è stato da poco nominato Shouzi Chew, che è anche diretto finanziario del gruppo. A fine anno dunque anche la direzione delle operazioni globali passerà di mano, a Liang Rubo, cofondatore e fedelissimo di Zhang Yiming, che si dedicherà invece alle “iniziative di lungo periodo”, formula dietro cui si immagina un ruolo più visionario e meno operativo. In ogni caso, non è detto che questo basti a separare il nome di Zhang da quello di ByteDance: anche Jack Ma aveva da tempo lasciato tutti i ruoli operativi nel gruppo Alibaba quando le autorità hanno bussato alla sua porta.





