Tiro a volo, la portabandiera Jessica Rossi: “Sono separata”. Con l’ex marito dovrebbe gareggiare in coppia a Tokyo

ROMA – “Ci siamo separati da un anno, ora sono single”. Sono le parole di Jessica Rossi, tiratrice a volo e prossima portabandiera dell’Italia (insieme ad Elia Viviani) nella cerimonia d’apertura dei prossimi Giochi di Tokyo 2020, che ha ufficializzato la separazione dal marito Mauro De Filippis, anche lui specialista della Fossa e vicecampione del mondo in carica, oltre che numero 1 del ranking internazionale.

In dubbio la gara mista a Tokyo

Più che una notizia di gossip, la rivelazione di Jessica Rossi potrebbe avere delle conseguenze anche dal punto sportivo. Sì perché la coppia Rossi-De Filippis avrebbe partecipato alla gara mista del tiro a volo (e sarebbero stati i grandi favoriti a Tokyo. De Filippis ha ottenuto la carta olimpica in quanto n.1 del ranking internazionale della Fossa: soltanto l’ottenimento di una carta olimpica da parte di un altro azzurro agli Europei d’inizio giugno potrebbe impedire al poliziotto tarantino di partecipare ai Giochi, perché in quel caso la carta del ranking passerebbe ad un tiratore di un’altra nazione per ora fuori dai Giochi e la scelta dell’azzurro per Tokyo spetterebbe al ct Albano Pera. Ma se Johnny Pellielo o chi per lui non si farà valere agli Europei, De Filippis andrà in Giappone. Per questo Jessica, parlando della gara mista a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, ha detto che a Tokyo per questa prova potrebbe essere scelta la sua compagna in azzurro Silvana Stanco.

“Idem e Vezzali miei idoli”

Oltre all’annuncio della fine del matrimonio, a Jessica Rossi è stato chiesto se non pensa che con la notorietà arrivi anche qualche novità dal punto di vista sentimentale. “Per adesso dico proprio no: penso solo alle Olimpiadi”, la risposta dell’azzurra, che poi ha scelto l’attore Bradley Cooper come suo ‘sex symbol’preferito. “La sportiva che ho ammirato di più? – ha detto ancora la Rossi – Ce ne sono molte, capaci di fare l’atleta e la famiglia nello stesso tempo, come Josefa Idem e Valentina Vezzali”. Una battuta su uno dei temi più discussi del momento, il Ddl Zan: “La difesa dei diritti è la cosa più importante, e quindi vediamo, speriamo”. Ma le piacerebbe, un giorno, poter fare televisione come ha fatto Federica Pellegrini? “Non saprei, io vivo nel mio mondo, in campagna…”.