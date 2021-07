Tokyo 2020, il Covid tra gli azzurri della Canoa: Rosetti positivo e sostituito per la finale

Pubblicità

La spedizione azzurra a Tokio 2020 ha il suo primo atleta positivo al Covid. Si tratta di Bruno Rosetti, canottiere del quattro senza che questa mattina si gioca la finale olimpica. Rossetti è stato sostituito in zona cesarini a bordo dell’armo italiano da Bruno di Costanzo, che lascia così il due senza con cui ha conquistato la semifinale in programma in giornata. Il suo posto, al fianco di Giovanni Abagnale, sarà preso da Vincenzo Abbagnale, figlio del presidente Giuseppe, doppio oro ai giochi di Los Angeles e Seul.

Rossetti finora ha soggiornato con gli altri al Villaggio Olimpico, dove sono ancora in isolamento fiduciario 13 italiani (6 atleti e 7 accompagnatori) perchè individuati come ‘close contact’. Questa vicenda è legata alla positività di un giornalista italiano sul volo Roma Tokyo del 18 luglio. Non è chiaro se Rossetti fosse su quel volo. Secondo fonti della federazione italiana del canottaggio, Rossetti era vaccinato con doppia dose.

Lo stop all’atleta azzurro arriva il giorno dopo il record di positività di Covid a Tokyo con 2.848 casi. Gli atleti e i tecnici contagiati al villaggio sono oltre 100. Il 33enne ravennate Rosetti è tornato al canottaggio dopo otto anni di stop, passati a lavorare su una piattaforma petrolifera nel mar Caspio e a raccogliere frutta e fare il cameriere in Australia e nei giorni scorsi era ai remi nella gara che ha portato i suoi compagni in finale. De Costanzo non dovrebbe faticare a trovare l’affiatamento con il quattro senza, barca su cui si è allenato fino a pochi mesi fa.





