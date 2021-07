Tokyo 2020, scherma: Fiamingo elimina la campionessa del mondo e amica

TOKYO – Subito una piccola impresa per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Rossella Fiamingo ha eliminato nel torneo di spada Nathalie Moellhausen, ex azzurra che ora gareggia per il Brasile, numero 3 del tabellone ed ex campionessa del mondo. Sua cara amica, con cui aveva preparato i Gioxhi a Formia.

La siciliana ha dovuto affrontare subito un sorteggio così difficile a causa del suo ranking (al momento è numero 63 del mondo), dando vita a un incontro tra campionesse del mondo già nei sedicesimi. Subito un allungo per lei fino al 3-0, per poi chiudere sul 4-2 il primo tempo. Nel secondo la brasiliana ha colmato lo svantaggio, pareggiando 5-5. L’inizio del terzo tempo è stato il più difficile per Fiamingo, con Moellhausen avanti 7-6 ma la reazione è stata immediata con tre stoccate consecutive (9-7) che hanno scatenato una nuova rimonta dell’ex compagna fino al 9-9. Tutto affidato alla stoccata dell’extra time, e qui l’azzurra ha trovato il colpo per vincere l’assalto ed entrare negli ottavi.