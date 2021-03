Torino bloccato dalla Asl, niente sfida con la Lazio. La Lega non rinvia

La Lega Serie A non rinvia la partita, il Torino non parte per raggiungere l’Olimpico e Lazio-Toro valida per il 6° turno di ritorno, calendarizzata per oggi alle 18,30, rischia di diventare un caso in fotocopia rispetto all’ormai noto Juve-Napoli di inizio campionato, quando i partenopei vennero bloccati dall’Asl campana. A quel punto bianconeri si presentarono in campo, incassarono il 3-0 a tavolino ma, al terzo grado di giustizia sportiva, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, il verdetto venne ribaltato tanto che la partita si giocherà il prossimo 17 marzo.

Serie Asl, fermi tutti: salta Lazio-Torino, la Lega all’angolo di Matteo Pinci , Giulio Cardone 01 Marzo 2021

Niente rinvio dalla Lega, Asl perentoria

Nella tarda serata di ieri la Lega ha infatti deciso di tirar dritto senza optare per il rinvio anche se la risposta dell’Asl giunta nel pomeriggio di ieri da Torino era stata perentoria: “Per il nostro Dipartimento di Prevenzione tutte le ordinanze contumaciali (quarantena o isolamento) hanno una durata espressa in giorni, considerando il giorno dell’emissione del provvedimento come giorno 0 – avevano messo nero su bianco i vertici dell’autorità sanitaria -. Nel caso di specie, la scadenza del provvedimento, se non modificato per motivi sanitari, è alla mezzanotte del 2 marzo 2021”. Ovvio, dunque, che se l’isolamento si chiuderà stasera a mezzanotte, la squadra non può essere in campo all’Olimpico alle 18,30. Non solo: l’Asl ha anche tenuto a precisare “la condizione particolare di evoluzione di un focolaio epidemico (quello granata) ben diverso dai casi fin qui incontrati nell’ambito delle società sportive”. E proprio le modalità di diffusione della variante inglese che ha colpito la squadra ha fatto sì che non sarebbe stata sufficiente neppure la “bolla” per arginare la diffusione.

Lazio-Torino verso il rinvio. Dg Asl: “Quarantena fino a mezzanotte di martedì” 01 Marzo 2021

Nuovi tamponi

“Se ci daranno lo 0-3 a tavolino ovviamente faremo ricorso” è la reazione del Torino, proprio come fece all’epoca il Napoli. In casa granata, nel frattempo, si attende l’esito dell’ultimo giro di tamponi, quello effettuato ieri pomeriggio. Un esito che potrebbe ulteriormente ingarbugliare la situazione. Perché in caso di negatività di tutti i test – la seconda consecutiva – la squadra potrebbe tornare ad allenarsi anche in gruppo perché il focolaio verrebbe considerato “stabilizzato” dall’Asl Città di Torino. Ma un’ulteriore positività, dopo gli 8 casi che hanno colpito la squadra nei giorni scorsi (Buongiorno e Murru riscontrati il giovedì 18 febbraio, Linetty sabato 20, Baselli, Belotti e Singo martedì 23, Bremer mercoledì 24 e Nkoulou venerdì 26) allungherebbe ulteriormente l’isolamento granata.