Torino: dopo il papà, muore di Covid anche la mamma del sindacalista Giorgio Airaudo

Cinque giorni fa era morto il papà Agostino. Ora il segretario regionale della Fiom ed ex-parlamentare Giorgio Airaudo ha perso anche la mamma, Lina, 82 anni. Entrambi erano stati ricoverati all’ospedale di Rivoli, contagiati dal Covid mentre erano in attesa del vaccino. Nei giorni scorsi il sindacalista ed ex-deputato della Sinistra aveva scritto al nostro giornale per raccontare la storia che stava vivendo, un papà malata da tempo di Alzheimer e la mamma affetta dal Parkinson. Due persone over 80 e “estramamente fragili”. Per tutti e due la richiesta era stata contrassegnata da “Alta priorità” il 16 febbraio dal medico di famiglia. Il papà, visto l’affollamento del’ospedale di Rivoli, cinque giorni fa era stato trasferito a Tortona e lì a morto, a 86 anni.

Giorgio Airaudo (Fiom): “Mio padre morto di Covid aspettando il vaccino promesso” di Giorgio Airaudo 25 Marzo 2021

“Agostino è morto all’ospedale di Tortona per Covid domenica alle 18,45: avrebbe compiuto 86 anni tra 7 giorni – scriveva Giorgio Airaudo – Soffriva da 7 anni di Alzheimer, era “gestito” prevalentemente da sua moglie, Lina 82 anni, affetta da Parkinson: lei in queste ore lotta contro il Covid all’ospedale di Rivoli. Dall’inizio della pandemia, quando è stata sospesa l’attività dei centri diurni, erano prevalentemente soli per difendersi dal virus, assistiti a distanza, per proteggerli, dai familiari e da volontari, aspettavano il vaccino,. La convocazione è arrivata domenica pomeriggio mentre Agostino ci lasciava ed è per l’8 e il 9 aprile, separatamente, chissà perché ( ma non ci era stato detto che il Piemonte avrebbe vaccinato tutti gli ultra ottantenni entro metà marzo? ) Tardi, troppo tardi!”. Quando ha scritto quella lettera Airaudo si augurava che mamma Lina ce la facesse anche se sapeva bene che la sifda era difficile e i medici non erano ottimisti. Lina è morta questa mattina questa mattina all’ospedale di Rivoli.