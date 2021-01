Torino-Fiorentina 1-1: Belotti salva i granata, viola vicini all’impresa in nove

Pubblicità

FIRENZE – Tre pali, due rossi, il vantaggio di Ribery e il ritorno al gol di Belotti dopo 7 giornate a secco. Accade di tutto nell’anticipo della prima giornata di ritorno finito 1-1 tra il Torino di Nicola e la Fiorentina di Prandelli. Un pareggio giusto, ma che lascia l’amaro in bocca alla formazione granata, in vantaggio di due uomini nella ripresa (rosso a Castrovilli e Milenkovic) per quasi mezz’ora e incapace di rispondere al vantaggio viola se non nel finale con una zampata del Gallo. Ai padroni di casa la vittoria al Grande Torino manca addirittura dal 16 luglio scorso contro il Genoa, allenato allora proprio da Nicola e la classifica non lascia certo tranquilli: sabato il Toro potrebbe ritrovarsi addirittura ultimo se Crotone, Parma e Cagliari dovessero vincere.

<<La cronaca dela gara>>

Zaza dal 1′, Martinez Quarta e Venuti titolari

Nicola premia Simone Zaza dopo la doppietta col Benevento nell’ultimo turno, al suo fianco l’immancabile Belotti. Difesa a tre con Bremer, Lyanko e Buongiorno. A centrocampo Singo e Ansaldi sulle fasce, in mezzo Rincon con Linetty e Lukic. Due novità per Prandelli, la prima in difesa con Martinez Quarta al fianco di Milenkovic e Pezzella. Centrocampo a quattro con Amrabat e Castrovilli in mezzo, Venuti a destra e Biraghi a sinistra. Ribery e Bonaventura alle spalle di Vlahovic.

Un palo per parte

Buon primo tempo con la Fiorentina che parte subito forte: dopo 11′ Vlahovic, servito davanti a Sirigu da una verticalizzazione di Ribery, colpisce il palo alla destra del portiere granata. Il Toro fatica a prendere le misure ai giocatori viola, soprattutto sulle fasce dove Biraghi e Venuti sovrastano rispettivamente Singo e Ansaldi. I granata, però, sfondano centralmente e alla mezz’ora Dragowski deve superarsi in uscita per deviare un colpo di testa di Lukic dagli 11 metri. Dieci minuti più tardi Zaza, ancora per vie centrali, sfrutta bene una torre di Belotti, ma la traversa gli nega al gioia del gol. Allo scadere di tempo Biraghi sfonda ancora a sinistra, crossa in mezzo dove Bonaventura di testa trova il decisivo salvataggio col corpo di Lyanko.

Castrovilli si immola, illusione Ribery

Nella ripresa accade di tutto. Si parte subito con Vlahovic che va in gol dopo una bella verticalizzazione di Ribery, ma Di Bello annulla per fuorigioco dopo il ceck dalla sala Var. Al 60′, però, la squadra di Prandelli rimane in 10: fallo da ultimo uomo di Castrovilli. Sulla punizione seguente dal limite, Belotti sfiora il palo. Inizia il valzer dei cambi, la viola si copre, Nicola, invece, opta chiaramente per un Toro più offensivo. Ma è la Fiorentina a passare in vantaggio al termine di una bella ripartenza: Bonaventura, al limite, vede il taglio di Ribery che si infila tra le maglie dei difensori granata, supera Sirigu e da posizione defilata firma il gol dell’1-0.

Sciocchezza Milenkovic, il Gallo si sblocca

Tre giri di lancette più tardi Milenkovic perde la testa: muso a muso con Belotti, una scena già vista a San Siro tra Lukaku e Ibrahimovic tre giorni fa. Il Gallo è più furbo e va giù (esasperando il gesto), Di Bello sventola il secondo rosso a un giocatore viola. Sopra di due uomini e con oltre 20′ da giocare i padroni di casa si riversano nella metà campo ospite. I toscani resistono stoicamente: all’80’ Singo spara sulla traversa da distanza ravvicinata, poi all’88’ il muro viola crolla: cross di Verdi, spaccata di Belotti sotto porta e 1-1. Inutile l’assalto finale, la Fiorentina regge nei 7′ di recupero e il Torino si mangia le mani per l’ennesima occasione sprecata.

TORINO-FIORENTINA 1-1 (0-0)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco (30′ st Murru), Buongiorno; Singo, Lukic (31′ st Baselli), Rincon, Linetty (21′ st Verdi), Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Gojak, Rodriguez, Nkoulou. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti (19′ st Pulgar), Bonaventura (39′ st Eysseric), Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic (39′ st Kouame), Ribery (29′ st Igor). A disposizione: Terracciano, Ricco, Borja Valero, Caceres, Barreca, Montiel, Callejon. Allenatore: Prandelli.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 22′ st Ribery (F), 43′ st Belotti (T).

NOTE: Espulsi: Castrovilli (F) al 16′ st per gioco falloso; al 26′ st Milenkovic (F) per fallo di reazione. Ammoniti: Lyanco, Belotti (T); Kouame, Amrabat (F). Annullato al Var un gol a Ribery (F) al 3′ st. Recupero: 7′ st.





