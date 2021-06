Torino, la denuncia di due studenti stranieri: “Scambiati per rapinatori e aggrediti dagli agenti”. Leggi l’articolo

Pubblicità

“Siamo stati aggrediti da tre poliziotti in borghese”. E’ la denuncia di due studenti, lui, 31 anni, musicista del conservatorio di Torino, originario del Venezuela, in Italia da due anni come rifugiato politico, lei, 22 anni, studentessa cinese all’accademia delle Belle Arti. Nessuna aggressione – riferisce la polizia – ma un controllo a cui i due hanno cercato di sottrarsi. Una denuncia, intanto, è già partita dall’ospedale Mauriziano, dove i due studenti, dopo due ore di fermo, si sono presentati per farsi medicare. La prognosi è di 10 giorni per il 31enne e di 6 giorni per la 22enne. Tutta la vicenda, destinata a finire sul tavolo della procura, nasce da un equivoco. Giovedì pomeriggio una pattuglia della polizia ferroviaria è sulle tracce di due ladri, un uomo sudamericano e una cinese. Quando Moises Pirela e la sua ragazza passano in via Nizza, intorno alle 17.30, li fermano e chiedono loro i documenti. Poi il movimentato fermo. Moises e la sua amica vengono lasciati andare poco prima delle 20 con una denuncia per resistenza. Adesso si sono rivolti a un avvocato, Federico Burzio, chepresenterà un esposto in procura sull’accaduto. Moises resta convinto che l’aggressione avesse uno sfondo razzista: “Ci hanno visto stranieri e se la sono presa con noi”.

Di Carlotta Rocci





