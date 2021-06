Torino: primarie del centrosinistra, i quattro candidati hanno già votato

Pubblicità

“Sembra banale dire che a Torino è Torino a scegliere il candidato sindaco, ma per me, oggi, mettere la scheda è stata un’emozione, l’emozione di aver ottenuto le primarie. Sono convinto che abbiamo fatto un bellissimo percorso sancito stamattina con un caffè e una spremuta tutti insieme. Ognuno ha detto le sue cose in queste settimane, ognuno con la sua storia e domani scegliamo il candidato del centrosinistra e il metodo qualifica una differenza”. È stato il primo, 10 mesi fa a chiedere le primarie e oggi Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani e uno dei quattro candidati alle primarie del centrosinistra, non nasconde l’emozione per il voto espresso al gazebo di piazza Gran Madre, uno dei seggi per scegliere il candidato sindaco della coalizione. “Sono molto contento anche perché sono 10 mesi che dico che questo dev’essere il metodo – ribadisce – , per cui, per quanto mi riguarda, questo è un successo personale ma anche del centrosinistra”.

Igor Boni

I seggi si sono aperti alle quindici e i primi segnali appaiono incoraggianti anche se non ci sono lunghe code, complice forse anche la giornata particolarmente calda. Poi dipende anche dalle zone. A Santa Rita per esempio si annnuncia un buon afflusso. Si andrà avanti fino alle venti. Poi domani mattina, nuovo round, l’ultimo dalle otto alle venti. Enzo Lavolta, vicepresidente della Sala Rossa e uno dei due candidati Dem in corsa, all’uscita dal seggio di via le Chiuse commenta l’endorsement della viceministra Laura Castelli: “Ho sempre detto che il centrosinistra non è autosufficiente e che è un bene allargare il perimetro della coalizione. Se un autorevole rappresentante di questo governo dice che il percorso è giusto, non posso che apprezzarlo. Uno che vuole fare il sindaco deve preoccuparsi di avere una coalizione vera”, aggiunge ricordando che a suo favore si sono espressi anche Articolo 1 e Verdi.

Francesco Tresso (ansa)

È arrivato puntuale all’apertura del seggio di via Mazzini, accompagnato dai figli Tommaso e Maddalena, tornata apposta da Bologna dove studia Economia per votare il padre, Francesco Tresso, l’ingegnere ambientalista che nelle primarie a quattro rappresenta l’anima civica (con sostegno della sinistra). “È uno strumento di democrazia con cui il centrosinistra sceglie chi lo rappresenterà – ha sottolineato il candidato prima del voto – e mi aspetto una buona partecipazione anche perché siamo riusciti ad avere delle rappresentanze che sono rispondenti a istanze diverse. Credo che anche la mia proposta sia stata quella di allargare la partecipazione a persone che magari non avevano più vicinanza con la politica, invece questo è un segnale di democrazia e di rimettere l’impegno anche civico al centro della politica”.

Sulla colazione pre voto dei 4 candidati insieme, stamattina, “è stato un segnale – osserva Tresso – che abbiamo voluto dare. Alla fine noi fra poco più di 48 ore saremo una squadra, quindi bisogna anche dare dei segnali che comunque la sfida vera è quella di ottobre e quindi è importante che oggi si giochi ovviamente ognuno per la sua parte, ma poi siamo pronti a collaborare e cooperare per il progetto finale”.

Ha votato anche Stefano Lo Russo, docente del Politecnico, capogruppo in consiglio comunale del Pd e indicato come il favorito della vigilia per la vittoria nelle primarie: “Sicuramente oggi è una festa per la democrazia e per il centrosinistra torinese. Dietro c’è un enorme sforzo organizzativo e un lavoro complicato per garantire un voto in sicurezza. Contento che si sia arrivati a un punto decisivo e da lunedì tutti uniti nella campagna elettorale”.





