Tormentoni, la corsa è cominciata: le canzoni alla conquista dell’estate

Pubblicità

Pubblicità

È iniziata la corsa tra i titoli più ascoltati dell’estate, tra rock, pop e reggaeton. Mentre tiene ancora botta la sanemese Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e riprende quota Zitti e buoni dei Maneskin, specialmente dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest, sono scesi in campo altri nomi del pop e del rap italiani. Come Rocco Hunt, che prova a ripetere il successo di un anno fa con Ana Mena con un altro brano reggaeton, Un bacio all’improvviso, subito entrato al sesto posto in classifica dei singoli. Sempre al primo posto c’è Sangiovanni con il reggaeton di Malibù mentre resta al terzo posto l’altro ritmo caraibico da Amici, Loca di Aka7even.

Colapesce Dimartino dopo Sanremo 2021: ‘Musica leggerissima’ è Disco di Platino 22 Marzo 2021

Baby K ha appena pubblicato il suo nuovo disco zeppo di duetti, da Mohicani con i Boomdabash a Pa Ti con lo spagnolo Omar Montes, mentre Giusy Ferreri per Shimmy Shimmy si affida nuovamente ai re dei tormentoni Takagi e Ketra. Brani estivi anche per Madame con Marea, Gaia Gozzi con Boca, ospite la star del reggaeton giamaicano Sean Paul, quindi Clementino e Nina Zilli Senorita, sempre nel filone latino. Torna anche la regina del twerk Elettra Lamborghini con Pistolero e ci provano anche J-Ax e Jake La Furia con Salsa, e Emma e Loredana Bertè con Che sogno incredibile.

‘We are the people’, il concerto virtuale di Bono, The Edge e Garrix per Euro 2020 10 Giugno 2021

Da segnalare il ritorno di Gianni Morandi dopo l’incidente domestico con L’allegria, scritta per lui da Jovanotti e quello di Orietta Berti che in trio con Fedez e Achille Lauro ha da poco fatto il suo ritorno musicale con il brano Mille. Collaborazioni non meno sorprendenti di quelle che hanno visto l’incontro tra Annalisa e Federico Rossi per Movimento lento, Gazzelle e Mara Sattei per Tuttecose, Carl Brave e Noemi in Makumba, Samuel e Francesca Michielin per Cinema. Tra gli stranieri si segnalano i Coldplay con la dance elettropop di Higher Power, gli OneRepublic con Run, e Martin Garrix con Bono e The Edge degli U2: We are the people ha già conuqistato l’estate grazie agli Europei di calcio.

Baby K







Go to Source

Tweet Share Pinterest