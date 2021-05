Torna a Villa Borghese il torneo ippico Coppa delle Nazioni

Pubblicità

“Tornare a Piazza di Siena dopo l’anno di stop è una grande emozione, una gioia immensa. È sempre magico venire a Villa Borghese. Le nuove generazioni hanno grande consapevolezza e passione. Ed è un bene, perché nel nostro sport senza la passione non vai lontano” ha commentato Giulia Martinengo, I° Aviere Capo dell’Aeronautica Militare e rappresentante della formazione azzurra che partecipa alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Dopo un anno di stop causato dall’emergenza Covid, parte il 28 maggio a Roma l’88esima edizione del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena. Il circuito di Villa Borghese torna a ospitare i grandi protagonisti dell’equitazione, provenienti da tutto il mondo. Per l’edizione 2021 si registra una partecipazione da record, sia in termini di nazionalità rappresentate che in termini di squadre che si contenderanno venerdì l’ambita Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, alla quale la squadra azzurra guarda con ottimismo.





