Toscana Instagram: da Pieraccioni a WikiPedro, da Simone Rugiati a Lostinflorence, 40 profili da non perdere

Com’è la Toscana vista dagli influencer? Un posto di arte, di trekking, di grande cucina, di moda, di tessuti, di terme e di mare. Una regione che tiene insieme la Storia, il Rinascimento e tutto quello che è contemporaneo. Ogni giorno vengono postate su Instagram migliaia di foto sul vivere in Toscana: dai piatti dei food influencer, ai paesaggi degli amanti della fotografia, agli appassionati di viaggi, libri, artisti e fashion blogger. E allora cominciamo il viaggio tra i profili Instagram che raccontano a grandi platee di utenti la “loro” Toscana: ultime tendenze, cibo, storia, tradizioni, letteratura, sport, pillole di vita quotidiana e passioni. LIFESTYLE Virginia Montemaggi – 606mila follower Nata a Milano, Virginia Montemaggi, 20 anni, vive a Grosseto. Ha al suo attivo un libro ‘The battle. La sfida’ scritto insieme a Nicoletta Migaldi. È una famosissima tiktoker e conta oltre 5 milioni di follower (i suoi balli sono molto seguiti), ma la sua carriera da influencer nasce nel 2015 su Youtube, dove racconta le sue giornate di adolescente. Elisa Taviti – 379mila follower Il fantastico mondo di Elisa. Nata a Montevarchi, tra Arezzo e Firenze, dopo la laurea in Scienze Politiche si è specializzata in Comunicazione Strategica. Nel 2010 ha inaugurato il fashion blog Myfantabulousworld: abiti, tendenze e life style. Irene’s Closet – 303mila follower Irene Colzi è una blogger fiorentina che si occupa di moda, bellezza e viaggi. Tutor di moda di “Detto Fatto” su Rai Due con Caterina Balivo, oggi è una delle più amate e seguite fashion blogger d’Italia. Charlotte M. – 103mila follower Ha tredici anni la star dei social Charlotte M., di Serravalle Pistoiese, è una influencer che ha iniziato a otto anni con i video su Youtube. Ha all’attivo due libri: il primo, uscito l’anno scorso, si intitolava “Un’estate al college infestato” (Fabbri editore) che diventerà un film, il secondo si intitola “Un amore oltreoceano”, un’avventura ambientata a Los Angeles per piccoli lettori dai 9 anni in su. WikiPedro – 95,8mila follower WikiPedro è il nickname di Pietro Resta. Non ha bisogno di presentazioni per il popolo del web. È un fiorentino doc e racconta la sua Firenze attraverso video brevi e divulgativi sull’arte, la storia e la cultura toscana. Girlinflorence – 85,7mila follower Georgette Jupe è texana. Si è trasferita a Firenze per studio, si è innamorata della città ed è rimasta. Oggi con suo marito vive tra la Toscana e la Svizzera. Nel suo blog fornisce consigli utili sui viaggi, fa interviste e racconta l’artigianato. Fornisce consigli su stile di vita e food a Firenze. Ruberry – 82,6mila follower Laura Masi è nata a Firenze, città di cui è innamorata. Tra i suoi tantissimi, “forse troppi, interessi”, primo tra tutti c’è la fotografia. Viaggia per scoprire nuovi posti e vivere avventure. “Il viaggio è una terapia per cambiare luogo, cambiare idea, cambiare sguardo, per trovare e ritrovare l’armonia”. Il suo blog dal 2016 è Ruberry’s Jotter. TRAVEL Italianlandscapes – 315mila follower La Guida ai luoghi più belli d’Italia è a cura di Stefano Quaglierini, 25 anni di Santa Croce sull’Arno, è anche il fondatore di Italian_wines. Mattia Marasco – 38,7mila follower Sin da piccolo Mattia Marasco ha coltivato la passione per la fotografia, che oggi è parte integrante della sua professione. Si occupa di comunicazione e ha realizzato alcuni progetti web legati al viaggio. Lostinflorence – 25,1mila follower Nardia Plumridge è una giornalista australiana che collabora con The New York Times, Wall Street Journal, Newsweek, The Australian, Time Out, Lonely Planet e Forbes. Mentre viveva in Italia, Nardia ha lanciato Lost in Florence (www.lostinflorence.it) e ha raccontato i luoghi unici nella capitale del Rinascimento italiano. Il libro Lostin Florence nel gennaio 2021 ha vinto Guida dell’anno ai Travel Media Awards di Londra. Nardia ora è tornata a vivere Perth, in Australia. Sarasflorence – 19,3mila follower Sara, o meglio l’Inflorencer, è una guida turistica. Sul suo canale YouTube realizza brevi video divisi per categorie: 3 minuti d’arte, il fiorentino e Firenze in pillole. Massimo Listri – 12,7mila follower Massimo Listri ha iniziato la sua carriera di fotografia da giovanissimo. All’età di 17 anni lavorava già per riviste di arte e architettura, e durante i suoi studi universitari di arte e lettere ha contribuito a diversi servizi fotografici. I tributi fotografici di Massimo Listri ai più bei palazzi e interni e alle più straordinarie ville e opere architettoniche di tutti i tempi sono famosi in tutto il mondo e da anni fanno da scenografia a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio. DONNE, MAMME, CONSAPEVOLEZZA Beatrice Venezi – 63,6mila follower Direttore d’orchestra, vuole essere chiamata così Beatrice Venezi trentunenne originaria di Lucca. Niente frac, dirige sui tacchi ed è la donna più giovane a dirigere un’orchestra in Europa.

Violeta Benini, la divulvatrice – 169mila follower

Si prende cura della donna nella sua totalità, dal menarca alla menopausa, aiutandola ad aumentare la consapevolezza di se stessa e a ritrovare il proprio equilibrio. Violeta Benini è milanese, ma toscana di adozione. Vive tra le colline nel Livornese. Specialista in rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico, con maggior interesse per il dolore pelvico e disfunzioni sessuali. Esperta in sessualità consapevole, ha scritto ‘Senza tabù’.

Alessia Bonari – 141mila follower

Alessia Bonari è l’infermiera 23enne, toscana d’origine e milanese d’adozione, che durante il primo lockdown è diventata uno dei simboli della lotta al coronavirus. È stata ospite dell’edizione 2021 di Sanremo. È seguitissima sui social.

Enrica Mannari – 120mila follower

Enrica Mannari è nata a Livorno, è un’illustratrice, ha 41 anni. Ha studiato design alla Noesis, accademia sperimentale di Visual Design a Milano. Grande amante della moda e del design, lavora per grandi nomi o nomi emergenti.

Mammeaspillo – 85,2mila follower

Valentina Piccini ha un fashion blog in versione mamma e bambino. Storica dell’arte, ex modella e mamma di 4 bambini, è di Sansepolcro. Nel suo blog racconta senza peli sulla lingua la vita da mamma di una famiglia numerosa.

Piccola Farmacia Letteraria – 64,4mila follower

Elena Molini è la titolare e ideatrice della ‘Piccola Farmacia Letteraria’ di Firenze. Libraia e grande scrutatrice del genere umano. Ester Molini è una psicologa professionista, aiuta sua sorella Elena a creare le categorie della libreria abbinando i libri alle emozioni umane. Deborah Sergiampietri è una psicologa professionista ed è la sorella acquisita del clan Molini. Artista nell’animo è da sempre insieme a Elena ed Ester.

Barbara Anibaldi – 900 follower

Barbara Anibaldi vive a Firenze per amore. È una fotografa ed esperta ritrattista. Ha creato l’hashtag ‘C’era una volta Viola’, la sua bambina, che interpreta personaggi di una favola ininterrotta

Sport

Larissa Iapichino – 63,6mila follower

Larissa Iapichino è la donna dei record. Figlia di Gianni Iapichino e Fiona May, la 18enne, sarà alle Olimpiadi di Tokyo per il record mondiale Under 20 del salto in lungo di 6,91 metri.

Gloria Peritore – 29,8mila follower

Fiorentina di adozione, siciliana d’origine, la 33enne è un’operatrice nel settore della moda campionessa mondiale di kickboxing. Soprannominata ‘The shadows’ per le sue movenze sul ring, è stata la prima donna italiana a vincere il Bellator Kickboxing.

Martina Trevisan – 25,4mila follower

La tennista fiorentina Martina Trevisan ha 27 anni. Nel 2020 ha disputato i quarti di finale del Roland Garros. È tra le prime cento giocatrici al mondo, 92esima nel ranking WTA.

Franck Ribery – 5,6mila follower

Considerato tra i più forti calciatori della sua generazione, il fenomeno francese Franck Ribery è il simbolo della Fiorentina di Rocco Commisso. L’attaccante 37enne francese è considerato simbolo del Rinascimento viola.

FOOD

Simone Rugiati – 523mila follower

Cuoco e conduttore televisivo, Simone Rugiati è originario di Santa Croce sull’Arno. In tv è passato da La prova del cuoco su Rai Uno a L’isola dei famosi al suo programma, molto amato dal pubblico, ‘Cuochi e fiamme’ su La7. Oggi conduce Food Advisor. Ha un ristorante a Milano, Food Loft. Tra le splendide foto del suo profilo Instagram, molte lo ritraggono in Kenya, dove ama trascorrere le vacanze.

All’Antico Vinaio Firenze – 462mila follower

Il motto del social-popolo dell’Antico Vinaio è “Bada come la fuma!”. Nel 2014 All’antico vinaio Firenze in via De’ Neri è stato il locale più recensito al mondo. A due passi da Palazzo Vecchio, la bottega è nata nel 1989. Tommaso Mazzanti, proprietario di seconda generazione del famoso locale, è animatore social e ambasciatore della schiacciata. Clienti e appassionati da tutto il mondo hanno affollato lunghe file in attesa di mangiare la sua famosa schiacciata fumante. Oggi all’Antico Vinaio Firenze è anche a New York, Los Angeles, Milano e Campi Bisenzio.

Federico Fusca – 251mila follower

Federico Fusca, 32 anni, chef pistoiese. Dopo la lunga gavetta che lo vede apprendista in cucina a 15 anni, il lavoro lo ha portato a girare tra i fornelli dei più importanti hotel. Durante il lockdown ha spopolato sui social per le sue ricette ed è diventato un food influencer, provate a realizzare una ricetta in 30 secondi come fa lui: che spettaholo!

Dario Cecchini – 99,1mila follower

Macellaio e poeta della bistecca, Dario Cecchini nella sua storica bottega a Panzano in Chianti, che è lì da otto generazioni, recita i versi della Divina Commedia ed è promotore della cultura e dell’arte culinaria toscane nel mondo.

Italian_wines – 96,8mila follower

Stefano Quaglierini è un 25enne di Santa Croce sull’Arno. Laureato in enologia, divulga il vino sui social. Seguito dai giovani, soprattutto sul canale Tik Tok e dagli appassionati di vino. Italian wines parla di viticoltura, enologia e degustazione in modo semplice ma qualificato.

Luisanna Messeri – 74,3mila follower

Star della tv, Luisanna Messeri è amata dal pubblico televisivo e seguitissima sui social. La sua chioma rossa e riccia è inconfondibile e i suoi piatti della tradizione toscana sono genuini e schietti, proprio come lei.

Julskitchen – 58,4mila follower

Giulia Scarpaleggia ha passato tutta la vita attorno al cibo. Nata e cresciuta in Toscana vive in campagna tra Siena e Firenze col suo compagno Tommaso. Scrive di cibo toscano e insegnare agli altri come cucinarlo è la sua missione. Nel 2009 ha aperto il suo blog e dal 2012 ha trasformato la sua passione in lavoro. Nel 2013 ha incontrato Tommaso e il blog personale è diventato un progetto di vita condiviso.

Lorenzo Gagliano – 37,4mila follower

In arte FlorenFood, Lorenzo Gagliano è un food advisor: “Penso che per quanto ampio possa essere il successo di una persona, non bisogna mai trascurare la necessità della gioia delle piccole cose”. Ricette semplici ma innovative. In alcuni suoi video parlano solo gli ingredienti, tra lo sfrigolio di uno spicchio d’aglio e il sobbollire della pasta, il silenzio in sottofondo evoca profumi e sapori in modo poetico.

Gabriele Gorelli – 3.302 follower

Primo master of wine italiano al mondo, sommelier di Montalcino. Il sommelier 37enne Gabriele Gorelli è il primo italiano ad aver vinto nel 2021 il “Nobel” del vino.

Daniele Rossi – 304 mila folllower

Mugellano, chef conosciuto in tv e amato sui social, Daniele Rossi sbarca su Sky sul canale 815 ‘Wine tv group’. Le sue ricette sono scritte nel post e “descritte” nel video, questo piccolo particolare gli dà una marcia in più. Su tik tok ha superato i 700mila follower.

TOSCANI FAMOSI

Leonardo Pieraccioni – 909mila follower

Regista, attore, comico, autore e scrittore fiorentino, Leonardo Pieraccioni è molto attivo sui social. Le sue foto e i suoi video ironici gli valgono decine di migliaia di like al giorno. C’è tanto spazio per sorridere con Pieraccioni ma anche per riflettere sulle cose del mondo.

Francesco Gabbani – 648mila follower

Cantautore e polistrumentista di Carrara, Francesco Gabbani ha vinto per due volte il Festival di Sanremo. Sorridente e solare è molto amato sui social. Il suo funclub è organizzatissimo. Su Instagram ha annunciato poche settimane fa che sta girando il suo primo film, che s’intitola “La donna per me”.

Chiara Francini – 593mila follower

Attrice, conduttrice e scrittrice fiorentina, Chiara Francini è molto presente sui social. Il suo quarto libro è ‘Il cielo stellato fa le fusa’, scritto durante il primo lockdown. Una storia raccontata dal punto di vista di un gatto dal pelo fulvo: Rollone il Vichingo.

Martina Stella – 505mila follower

La bellissima attrice di Impruneta, Martina Stella, è molto amata sui social. Oggi vive a Roma. È divenuta famosa al suo debutto nel film ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino. Ha 36 anni, è mamma ed è protagonista di molte campagne pubblicitarie di intimo e abbigliamento. Nel 2020 ha recitato in “Lockdown all’italiana” diretto da Enrico Vanzina.

Giorgio Panariello – 421mila follower

Attore, comico, regista, autore. Giorgio Panariello incarna lo spirito toscano con la sua innata ironia e la spiccata sagacia. Nei suoi post si alternano momenti di vita, scatti rubati dietro le quinte e sul palco. Le sue foto di Instagram sono accompagnate da post che strappano tanti i sorrisi, ma non mancano gli appelli per il sociale.

Carlo Conti – 345mila follower

Ha appena compiuto sessant’anni il conduttore televisivo toscano Carlo Conti. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. Ha al suo attivo quasi cento trasmissioni tra cui ‘I raccomandati’, ‘L’eredità’, ‘I migliori anni’, ‘La corrida’, ‘Tale e quale show’. Con Panariello e Pieraccioni forma un trio dello spettacolo imbattibile.

Iacopo Melio – 108 mila follower

Su Instagram Iacopo Melio, con la “I” non con la “J”, si descrive così: “Parlo di Diritti, Libertà e Parità. Racconto storie e scrivo @ricettedilibri, mi innamoro spesso e divoro maionese! Oggi Consigliere Regione Toscana”. Cavaliere della Repubblica Italiana è affetto dalla sindrome di Escoban che lo costringe su una sedia a rotelle. Da anni il giornalista Iacopo Melio è un attivo divulgatore dei diritti umani e civili: virale la sua campagna social partita nel 2015 #vorreiprendereiltreno.

Lorenzo Baglioni – 58,6mila follower

Lorenzo Baglioni, ha partecipato a Sanremo 2018 con Il congiuntivo. L’ex insegnante di Grosseto ha 35 anni e oltre a essere un cantautore è un matematico molto seguito sui social. Conduttore tv, su Audible ha un podcast, Rivoluzione culturale, nel quale racconta le scoperte e invenzioni della storia.





